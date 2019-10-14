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Radarla hız denetimi

1 saat önce

Polis ekiplerince, yurt genelinde 12-13 Ekim'de eş zamanlı radarla hız denetimlerinde 22 bin 30 hız ihlali belirlendi.

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Polis ekiplerince, yurt genelinde 12-13 Ekim'de eş zamanlı radarla hız denetimlerinde 22 bin 30 hız ihlali belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik kazalarının oluşumunda yüzde 36'lık paya sahip hız ihlallerinin önlenmesi ve algılanan yakalanma riski duygusunun artırılarak sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla 12-13 Ekim'de hız denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde 22 bin 30 hız ihlali tespit edildi, 355 araç trafikten men edildi ve 8 sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

Hız ihlali yapan sürücülerin yüzde 65'i trafik ekiplerince durdurularak yaptıkları ihlal hakkında bilgilendirildi, yüzde 35'inin ise plakasına ceza yazıldı.

Denetimlerde ayrıca 24 bin 334 kural ihlalinin yapıldığı tespit edildi.

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:44 Kaynak: AA
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