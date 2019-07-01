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Radarla hız denetiminde 75 sürücüye 19 bin 524 TL ceza kesildi

1 saat önce

Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından yapılan radarla hız denetimi uygulamasında 75 sürücüye 19 bin 524 TL idari para cezası kesildi.

Radarla hız denetiminde 75 sürücüye 19 bin 524 TL ceza kesildi, System.String[]
Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından yapılan radarla hız denetimi uygulamasında 75 sürücüye 19 bin 524 TL idari para cezası kesildi.

Kentin çeşitli noktalarında Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan radarla hız denetimlerinde 75 sürücüye 19 bin 524 TL idari para cezası kesildi. Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerde 1 adet muayenesiz araç ve 1 adet alkollü araç kullanmaktan 75 sürücüye 77 adet ceza uygulandı. 1 araç trafikten men edilirken, 1 sürücünün de ehliyetine el konuldu. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:14 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Karabük, 3. Sayfa
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