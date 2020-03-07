RADEV ödüllerinde madalya sürprizi - Son Dakika
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RADEV ödüllerinde madalya sürprizi

6 saat önce

Radyo Evi Derneği (RADEV) tarafından organize edilecek 11 RADEV Artı Ödülleri Töreni merakla beklenirken, madalya sürprizi ortaya çıktı.

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Radyo Evi Derneği (RADEV) tarafından organize edilecek 11 RADEV Artı Ödülleri Töreni merakla beklenirken, madalya sürprizi ortaya çıktı.


RADEV Başkanı "By Sempatik" lakaplı ünlü sunucu Yusuf Erbaş, yaptığı açıklamada, "Bu yıl yeniliklerle radyoseverleri karşılayacağız" dedi. Erbaş, 9 Mart 2020 Pazartesi günü Ankara Milli Kütüphane konferans salonunda düzenlenecek ödül töreninde; kültür, sanat, turizm, iş, siyaset ve medya dünyasının başarılı isimlerin ödül alacağını söyledi.


"Bu yıl radyo başarı beratı ile birlikte RADEV Yılın Pozitifi Altın Madalyası ile dolu dolu bir ödül gecesine imza atacağız" diyen Erbaş, " Türkiye'de Negatifi Pozitife Çevirenler" konseptiyle oldukça ses getirecek ödül töreninde 9 yaşında 5 kitap yazan ilkokul öğrencisi Hüseyin Mirhat Coşkun'un Adıyaman' dan gelerek "Hayata Artı Ödülünü" alacağını belirtti.


Ödül alacak isim ve kurumları açıklayan Erbaş, "Sosyal medyada özellikle sosyal sorumluluk projeleri, yardımlar ve faydalı hizmetlerle gönülleri kazanan Twitter fenomeni Mehmet Berk Ergin'e Yılın Pozitif Fenomeni Ödülü verilecek. Yılın Pozitif Haber Ajansı ödülü İHA, Yılın Pozitif TV Temsilcisi Batuhan Yaşar, Yılın Pozitif İşadamı Ödülü Ahmet Kıran'a verilecek. Yılın Pozitif Yapım Firması Voltran (Eren Şar), Yılın Pozitif Belediye Başkanı Ödülleri; Ankara Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı (Turizm), Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı (Eğitim), Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras (Çevre) alanındaki artı hizmetleriyle ödüle layık görülen isimlerden birkaçı olacak" diye konuştu. - ANKARA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:23 Kaynak: İHA
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