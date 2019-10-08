'Radikal bir Selefi Paris emniyetinde yıllarca nasıl çalıştı?' Fransa İçişleri Bakanı zor durumda

Fransa, Paris'teki Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen saldırının yaralarını sarmaya çalışırken, böylesi kritik bir pozisyonda çalışan saldırganın "radikal islamcı" olduğunun öncede nasıl tespit edilemediği araştırılıyor.



Bu sorunun cevabını öğrenmek için ülkenin emniyetinden sorumlu İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in bugün meclis komisyonunun sorularını yanıtlaması bekleniyor. Güvenlik konusunda büyük bir ihmal olduğunu savunan muhalefet kanadı ise Castaner'in istifasını istiyor.