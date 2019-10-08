Son Dakika Haberleri: 'Radikal bir Selefi Paris emniyetinde yıllarca nasıl çalıştı?' Fransa İçişleri Bakanı zor durumda
Son Dakika Dünya 'Radikal bir Selefi Paris emniyetinde yıllarca nasıl çalıştı?' Fransa İçişleri Bakanı zor durumda

'Radikal bir Selefi Paris emniyetinde yıllarca nasıl çalıştı?' Fransa İçişleri Bakanı zor durumda

1 saat önce

Fransa, Paris'teki Emniyet Müdürlüğü binasındaki terör saldırısının yaralarını sarmaya çalışırken, böylesi kritik bir pozisyonda çalışan saldırganın radikal islamcı olduğu öncede nasıl tespit edilemediği araştırıyor. İçişleri Bakanı Castaner’in bugün meclis komisyonunun sorularını yanıtlayacak

'Radikal bir Selefi Paris emniyetinde yıllarca nasıl çalıştı?' Fransa İçişleri Bakanı zor durumda, System.String[]

Fransa, Paris'teki Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen saldırının yaralarını sarmaya çalışırken, böylesi kritik bir pozisyonda çalışan saldırganın "radikal islamcı" olduğunun öncede nasıl tespit edilemediği araştırılıyor.


Bu sorunun cevabını öğrenmek için ülkenin emniyetinden sorumlu İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in bugün meclis komisyonunun sorularını yanıtlaması bekleniyor. Güvenlik konusunda büyük bir ihmal olduğunu savunan muhalefet kanadı ise Castaner'in istifasını istiyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Süleyman Soylu, Fransa, Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:06 
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