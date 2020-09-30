Radikal Eğitim Kurumları ve Erke Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi iş birliği yaptı - Son Dakika

Radikal Eğitim Kurumları ve Erke Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, iş birliği anlaşmasına imza attı.

Yapılan açıklamada, iki kurum arasında imzalanan protokole göre, Erke Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları, Radikal Eğitim Kurumları bünyesindeki okullardan yüzde 25 indirimli faydalanacak.

İndirimden, Erke Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören çocukların aileleri de yararlanacak.

Radikal Eğitim Kurumları Kurucusu Erdal Avcı, özel eğitim öğrencileri aileleri ve çalışanlara destek verdikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları ve velilerinin yanında olduğumuzu her zaman bildirmek isteriz." ifadelerini kullandı.