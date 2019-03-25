Radio Slave İstanbul'a Geliyor
39 dakika önce
Dünyaca ünlü techno-house DJ'i Radio Slave, 12 Nisan'da İstanbullular ile buluşacak.
Dünyaca ünlü techno-house DJ'i Radio Slave, 12 Nisan'da İstanbullular ile buluşacak. Bahar aylarının gelmesiyle şehir gece hayatı hareketlenmeye başlıyor. Burn Enerji İçeceği'nin katkılarıyla Dünyaca ünlü techno-house DJ'i Radio Slave İstanbul'a geliyor. Dev isim 12 Nisan akşamı İstanbul'da hayranları ile buluşacak.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:56 Kaynak: İHA
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