Son Dakika Haberleri: Radio Slave İstanbul'a Geliyor

Radio Slave İstanbul'a Geliyor

39 dakika önce

Dünyaca ünlü techno-house DJ'i Radio Slave, 12 Nisan'da İstanbullular ile buluşacak.

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Dünyaca ünlü techno-house DJ'i Radio Slave, 12 Nisan'da İstanbullular ile buluşacak. Bahar aylarının gelmesiyle şehir gece hayatı hareketlenmeye başlıyor. Burn Enerji İçeceği'nin katkılarıyla Dünyaca ünlü techno-house DJ'i Radio Slave İstanbul'a geliyor. Dev isim 12 Nisan akşamı İstanbul'da hayranları ile buluşacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:56 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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