Radisson Blu Hotel Kayseri, "kayak paketi" ile misafirlerini ağırlamaya hazır

Sabırsızlıkla beklenen yarıyıl tatilini Erciyes'de keyifli bir kayak tatili ile geçirmeyi planlayanlar için Radisson Blu Hotel Kayseri sömestır tatiline özel hazırladığı "kayak paketi" ile misafirlerini ağırlamaya hazır.

Dünya standartlarındaki pistleri ve eşi benzeri olmayan doğasıyla Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden biri olan Erciyes yarıyıl tatilinde de özel konaklama paketleriyle kayak sever öğrencilerin ve velilerin vazgeçilmez adresi olmaya aday.

İçinde bulunduğumuz Pandemi döneminde, online eğitim, projeler, sınavlar, ödevler derken öğrencilerin dört gözle bekledikleri yarıyıl tatilinin bu sene üç haftaya uzatılmasıyla Erciyes bu kış da öğrencilerin ve velilerin kar üzerinde doyasıya eğlenerek verimli bir zaman geçirmeleri adına oldukça önemli bir yere sahip.

Her türlü ihtiyacı ve beklentiyi fazlasıyla karşılayabilen Erciyes'de; bir gün balonla uçuş yaparken, ertesi gün kayak yapma opsiyonunu veya Kapadokya'ya olan yakınlığı ile kültür turizmini gerçekleştirebilirsiniz.

Radisson Blu Hotel, Kayseri yarıyıl tatilini temiz dağ havasında kayak sporları ile değerlendirmek isteyen misafirlerine özel hazırladığı konaklama paketinde; kahvaltı, Erciyes kayak merkezine çift yön transfer, kayak severlerin rüyalarını süsleyen pistlerde Ski Pass imkanlarını bir araya getiriyor.

Radisson Blu Hotel, Kayseri Genel Müdürü Menderes Karaküçük; Kayak sporunun doğası nedeniyle pandeminin yayılma riskini arttıracak bir spor dalı olmadığının altını çizerek "Kayak sporu, virüsün bulaşma riskinin minimum olduğu bir spor dalıdır. Kayak sporunun doğasında, kaza riskini azaltmak adına sporcular arasında sosyal mesafenin gerektirdiğinden kat kat fazla olması koşulu yatar. Bu nedenle, yarıyıl tatilinde de bu sene talebin artacağını düşünüyoruz. Geçen senelerde olduğu gibi bu sene de, yarıyıl tatilinde misafirlerimizi onlar için hazırladığımız ayrıcalıklı kayak paketimizle keyifle ağırlamak için sabırsızlanıyoruz." diye konuştu.

Pandemi süreci ve seyahat alışkanlıklarını değerlendiren Genel Müdür Menderes Karaküçük, ayrıca; Pandemi nedeniyle insanların seyahat alışkanlıklarında bazı geçici değişiklikler olduğunu, yine de pandemiyle beraber de insanların seyahat etme konusunda öncesinden pek farklı davranmadıklarını, çünkü insanların seyahat etmeyi ne kadar sevdiklerini gördüklerini dile getirdi.

Tripadvisor Traveller's Choice 2020 ödülüne de layık görülen Radisson Blu Hotel, Kayseri Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nün ve yasaların öngördüğü tüm üst düzey hijyen standartlarına uymaktadır ve misafirlerin yıl boyunca güvenle konaklamaları adına Güvenli Turizm Sertifikası'na sahiptir.