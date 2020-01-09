Radisson Blu Otel, 25. otel yatırımını Sakarya'da gerçekleştirildi

Turizm alanında büyümeye devam eden Radisson Blu Otel Türkiye'de her geçen gün yeni yatırımlar çekmeye devam ediyor. Son olarak üst segment otel zinciri Türkiye'deki 25. otel yatırımını Sakarya'da gerçekleştirdi.



Sakarya, Türkiye'nin önemli sanayi merkezlerinden biri olmanın yanı sıra en dinamik ve hızla büyüyen illeri arasında yer alan, Karadeniz'e yakın konumda bulunan, kara ve demir yoluyla İstanbul'a bağlantısı ve İstanbul Uluslararası Havalimanına rahat erişimiyle de öne çıkıyor. Sakarya, ekonomik öneminin yanı sıra Bizans ve Osmanlı dönemlerine uzanan zengin mirası, ayrıca yaylalar ve termal kaynaklar gibi doğal güzellikleri ile de tanınıyor.



Bu nedenle Türkiye'de önemli üst segment otel yatırımcıları arasında bulunan Radisson Blu, 25. otel yatırımını Sakarya'da gerçekleştirdi. Doğu Avrupa, Rusya ve Türkiye Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Michel Stalport, "Önde gelen Radisson Blu markamızı Sakarya'ya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'de işlettiğimiz ve yatırımı devam eden 16. Radisson Blu ve 27. Radisson Hotel Group oteli olan bu tesisle ülke çapındaki ağımızı kuvvetlendirmeye devam ediyoruz. Ülkenin en önemli ve gelişen şehirlerinden birinde, seçkin bir konumda yer alan otelimiz, hem iş hem tatil amaçlı seyahat edenler için ideal bir seçenek sunuyor. Otelin şehirdeki ayrıcalıklı adresi, Radisson Blu markasının üst segment konumlandırmasına mükemmel uyuyor" dedi. - SAKARYA