Radisson Blu Residence İstanbul Batışehir'e 'Every Moment Matters' Ödülü

Radisson Blu Residence İstanbul Batışehir, bağlı olduğu Avrupa Rusya ve Türkiye bölgesinde 2018 yılındaki performansı ile "Every Moments Matters (Her an önemlidir)" ödülünü kazandı.Geçtiğimiz haftalarda Rusya'nın başkenti Moskova 'da Radisson Blu Hotel Olimpiyskiy'de yapılan genel müdürler toplantısına Başkan ve CEO Federico J. Gonzales, COO ve Başkan Yardımcısı Chema Basterrechea, Doğu Avrupa, Rusya ve Türkiye Başkan Yardımcısı Michel Stalport, Franchise Otelleri Başkan Yardımcısı Joep Peters, Radisson Otelleri Grubu'nun üst düzey yöneticileri ve otel genel müdürleri katıldı. Üst düzey katılımlı toplantıda Radisson Blu Residence İstanbul Batışehir, 'Every Moment Matters' ödülünü aldı.Radisson Blu Residence İstanbul Batışehir, 2018 yılında online kanallardan almış olduğu toplam bin 296 misafir yorumu sonucunda yüzde 92,3'lük GRI (Global Review Index) skoruna ulaşıp, misafir memnuniyeti hedefini aştı. Bu skorlar neticesinde rezidans ödül almaya hak kazandı.Radisson Blu Residence İstanbul Batışehir'in Genel Müdürü Hakan Alakuş, "Batışehir'deki projemizle İstanbul'daki misafirperverlik deneyimine yeni bir soluk getirdik. Radisson Blu Rezidans İstanbul Batışehir ailesi olarak kapılarımızı tüm dünyaya açmaktan ve en iyi 'Yes I Can' hizmetini sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Personelimizin verdiği hizmet sebebiyle misafirlerimizden gelen geri dönüşler ile aldığımız bu ödül hepimizi daha da motive etti, tüm ekibimi yürekten kutluyorum" dedi. - İSTANBUL