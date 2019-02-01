Son Dakika Haberleri: Radisson Blu Residence İstanbul Batışehir, Emıtt 2019'da

Radisson Blu Residence İstanbul Batışehir, Emıtt 2019'da

1 saat önce

Otel markası Radisson Blu'nun Türkiye'deki ilk rezidansı Radisson Blu Residence İstanbul Batışehir, Travel Shop ile işbirliği yaparak EMITT fuarı boyunca dünyanın dört bir tarafından gelen misafirlere ev sahipliği yapıyor.

Radisson Blu Residence İstanbul Batışehir, Emıtt 2019'da, System.String[]
Otel markası Radisson Blu'nun Türkiye'deki ilk rezidansı Radisson Blu Residence İstanbul Batışehir, Travel Shop ile işbirliği yaparak EMITT fuarı boyunca dünyanın dört bir tarafından gelen misafirlere ev sahipliği yapıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Yolları'nın kurumsal sponsorluğunda ve KOSGEB'in desteğini alan Türkiye Otelciler Federasyonu ile Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TTYD) iş ortaklığında her yıl düzenlenen EMITT (Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı) bu sene de 31 Ocak - 3 Şubat 2019 tarihleri arasında TÜYAP fuar merkezinde düzenleniyor.

Radisson Blu Residence, İstanbul Batısehir, Travel Shop işbirliği ile EMITT fuarı boyunca, Belçika, Almanya, Hindistan, Yunanistan, Hırvatistan ve İsviçre gibi dünyanın dört bir yanından misafirleri ağırlıyor.

Radisson Blu Residence, İstanbul Batışehir Satış ve Pazarlama Direktörü Nihan Sıcakkanlı, "Böyle önemli bir organizasyonun bir parçası olmaktan hem ülkemiz hem de otel grubumuz olarak gurur duyuyoruz. Rezidans olarak misafirlerimize sunduğumuz; yüksek konforlu ve modern dizayn edilmiş; Stüdyo, 1 yatak odalı, 2 yatak odalı ve 3 yatak odalı olmak üzere dört farklı tipte toplam 171 daireyle farklı ülkelerden gelen misafirlerimize birinci sınıf imkanlar ile ayrıcalıklı hizmet sağlıyoruz" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Doğu Akdeniz, Türkiye, İstanbul, Güncel
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