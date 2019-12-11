Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman'ın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman ortak basın toplantısı düzenledi. (4)