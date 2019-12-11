Radman: "Türkiye, çok önemli bir uluslararası aktördür" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Radman: 'Türkiye, çok önemli bir uluslararası aktördür' - Son Dakika

Radman: "Türkiye, çok önemli bir uluslararası aktördür"

6 saat önce

Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman'ın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman ortak basın toplantısı düzenledi.

Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman'ın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman ortak basın toplantısı düzenledi. (4)

Radman: Türkiye, çok önemli bir uluslararası aktördür

Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:58 Kaynak: AA
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