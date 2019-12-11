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Radman: "Türkiye, çok önemli bir uluslararası aktördür"
6 saat önce
Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman'ın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:58 Kaynak: AA
Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman'ın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman ortak basın toplantısı düzenledi. (4)
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