Radyasyon Fiziği alanında önemli başarı - Son Dakika

Radyasyon Fiziği alanında önemli başarı

26.02.2021 09:35
Radyasyon Fiziği alanında önemli başarı, System.String[]

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü ve Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) ile Bayburt ve Tabuk (Suudi Arabistan) Üniversiteleri araştırmacıları ortaklaşa yürüttükleri makale çalışması ile fizik alanında önemli bir başarıya imza attılar.

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü ve Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) ile Bayburt ve Tabuk (Suudi Arabistan) Üniversiteleri araştırmacıları ortaklaşa yürüttükleri makale çalışması ile fizik alanında önemli bir başarıya imza attılar.

Radyasyon Fiziği ve Kimyası (Radiation Physics and Chemistry) Dergisinde fizik alanında geçtiğimiz yıl yayınlanan "Radyasyon kalkanı ve dozimetri ile ilgili parametrelerin hesaplanması için kullanıcı dostu bir çevrimiçi yazılımın geliştirilmesi (Phy-X/PSD) başlıklı makale, Web of Science (bilim ağı) veri tabanı tarafından sunulan, InCites Temel Bilim Göstergeleri değerlendirmesine göre, fizik alanı dünya genelinde 2020 yılı yayınları arasında en çok atıf alan 5'inci makale olarak yer aldı.

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Erdem Şakar, Prof. Dr. Murat Kurudirek ve BAUM Öğr. Gör. Özgür Fırat Özpolat ile Bayburt Üniversitesi Elektrik ve Enerji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bünyamin Alım ve Tabuk Üniverstesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. M. I. Sayyed'in ortak çalışmaları ile yayınlanan Phy-X/PSD makalesi, üniversiteler arası iş birliğinin önemini bir kere daha ortaya koydu.

Son üç yılda yayınlanmış ve Scopus İndeksinde taranan makaleler arasında yapılan ve ortalama etki değeri (impact factor) 1'den daha büyük olan çalışmaların alana katkısını gösteren, ağırlıklı alan atıf etkisi (FWCI) değerlendirmesine göre de, Phy-X/PSD çalışması 141,48 gibi çok yüksek bir değer elde etti.

Teorik ve deneysel fizik alanlarında, dünya genelinde aktif olarak kullanılan yazılımların geliştirilmesi ve yerlileştirilmesi amacıyla Atatürk Üniversitesi araştırmacıları tarafından kurulan Phy-X platformunun ilk çalışması olan Phy-X/PSD (Photon Shielding and Dosimetry), radyasyon güvenlik uygulamalarında kullanılabilecek yeni ve alternatif malzemelerin tasarımında gerekli olan tüm zırhlama ve dozimetri parametrelerini, birden fazla malzeme için eş zamanlı olarak hesaplama imkanı sunuyor. Phy-X platformu, Şubat 2021 itibariyle 42 ülkeden 300'ün üzerinde araştırmacı tarafından aktif olarak kullanılıyor. - ERZURUM

Radyasyon Fiziği alanında önemli başarı

Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Radyasyon, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Radyasyon Fiziği alanında önemli başarı - Son Dakika


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