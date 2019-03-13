Son Dakika Haberleri: Radyo A'da Kök Hücre Bağışı Konuşuldu

Radyo A'da Kök Hücre Bağışı Konuşuldu

46 dakika önce

Eskişehir Kızılay Bölge Kan Merkezi Kök Hücre Bağışçısı Kazanım Yetkilisi Nejdet Ayduran ve Donör Ferit Kenan Taşkın, Radyo A'da yayınlanan "Hayat Akarken" adlı programa konuk oldu.

Radyo A'da Kök Hücre Bağışı Konuşuldu, System.String[]
Eskişehir Kızılay Bölge Kan Merkezi Kök Hücre Bağışçısı Kazanım Yetkilisi Nejdet Ayduran ve Donör Ferit Kenan Taşkın, Radyo A'da yayınlanan "Hayat Akarken" adlı programa konuk oldu.

Elif Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu programda, kök hücre bağışı konusunda dinleyicileri bilgilendiren Nejdet Ayduran, insanların kök hücre bağışı konusunda internet üzerinden bilgi edinebileceğini söyledi. İnsanların bağışçı olmalarının önemini vurgulayan Ayduran, hedeflerinin bilinçli ve vazgeçmeyecek milyonlara ulaşmak olduğunu ifade etti.

Bir süredir Kızılay kan bağışçısı olduğunu ifade eden Donör Ferit Kenan Taşkın ise Kızılay'ın belli dönemlerde Anadolu Üniversitesinde geçici olarak kan toplama merkezi ve bilgilendirme standı kurduğunu, bağışçı olmak isteyenlerin bu stantlardan bilgi alabileceğini söyledi. Taşkın, bağışçı olarak insanın kaybedeceği hiçbir şey olmadığını aksine bu sayede bir insana hayat verilebileceğini ifade etti.

Programı kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler, Radyo A'nın http://www.radyoa.anadolu.edu.tr/arsiv/ adresinden programa ulaşabiliyor. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:21 Kaynak: İHA

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