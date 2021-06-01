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Radyo Akademi'de 4. dönem eğitimleri başlıyor - Son Dakika

Radyo Akademi'de 4. dönem eğitimleri başlıyor

01.06.2021 14:42
Radyo Akademi'de 4. dönem eğitimleri başlıyor, System.String[]

Başakşehir Belediyesi tarafından mutluluğun sesine yeni sesler katmak için kurulan Radyo Akademi, radyocu olmak isteyenleri usta radyocularla bir araya getirmeye devam ediyor.

Başakşehir Belediyesi tarafından mutluluğun sesine yeni sesler katmak için kurulan Radyo Akademi, radyocu olmak isteyenleri usta radyocularla bir araya getirmeye devam ediyor. Akademide 4. dönem eğitimleri 5 Haziran'da başlıyor.

13 Şubat 2020'de yayın hayatına başlayan Radyo Başakşehir bünyesinde kurulan Radyo Akademi, radyoculuk eğitimi almak isteyen yüzlerce gencin ilgi odağı oldu. Her yaş grubundan yüzlerce başvurunun yapıldığı Radyo Akademi'de yeni dönem dersleri 5 Haziran Cumartesi günü başlayacak.

Usta radyoculardan eğitim fırsatı

Başakşehir Belediyesi Radyo Akademi'deki dersler için Türkiye'nin önemli radyocuları aynı çatı altında bir araya getirildi. Dördüncü dönemde Melih Kurtuluş radyo tarihi ve podcaste, Mehmet Ercan radyo program yapımcılığı, Onur Sakar radyoda haber teknikleri, Okan Ateş diksiyon, Emrah Tolga Şahin prodüksiyon teknikleri, İbrahim Yaman ise kurumsal iletişim ve reklam alanındaki tecrübelerini gençlerle paylaşacak.

Türkiye'nin dört bir yanından başvuru yapıldı

Radyo Akademi eğitimlerine İstanbul'un birçok ilçesinin yanı sıra Yalova, Bursa, Afyonkarahisar ve Samsun'dan da başvurular yapıldı. Önceki dönemlerde olduğu gibi Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek dördüncü dönem eğitimlerinin 10 Temmuz'da tamamlanması planlanıyor. - İSTANBUL

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Türkiye, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Radyo Akademi'de 4. dönem eğitimleri başlıyor - Son Dakika


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