Radyo Akademi ve Yeni Medya Akademi'de yeni dönem başladı - Son Dakika

Başakşehir Yeni Medya Akademi'de 4'üncü dönem, Radyo Akademi'de ise 5'inci dönem eğitimleri başladı. Genç kursiyerler, ilk ders gününde usta radyocularla ve medyanın önde gelen isimleriyle bir araya geldi.

Başakşehir Belediyesi Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'ndeki modern stüdyolar ve sınıflarda eğitim alacak genç YouTuber ve radyocu adayları, yeni dönemin ilk dersinde bir araya geldi. Radyo Akademi'nin 5'inci döneminde 20 kursiyer ile medya sektörünün önemli isimlerinin bilgi ve tecrübelerini aktardığı Yeni Medya Akademi'nin 4'üncü döneminde 20 kursiyerin eğitimleri başladı.

BİLGİ BİRİKİMİ PAYLAŞILDI

Başakşehir Belediyesi, Radyo Akademi'deki dersler için Türkiye'nin önemli radyocuları aynı çatı altında bir araya getirdi. 6 hafta sürecek olan beşinci dönemin ilk gününde; Tamer Gül radyo programı yapımcılığı, Mehmet Aydın diksiyon, İbrahim Elden prodüksiyon teknikleri, Arif Antlı kurumsal iletişim ve reklam, Ali Biricik radyoda haber teknikleri, Enes Özdemir radyo tarihi ve Podcast alanındaki tecrübelerini gençlere aktardı.

USTALAR GENÇ YETENEKLERLE BULUŞTU

Yeni Medya Akademi'de ise gençlere içerik oluşturma, çekim ve kurgu gibi birçok alanda 8 hafta boyunca eğitim verilecek. Eğitimlerin ilk gününde; Ersin Çelik YouTube politikaları ve kuralları, Kaan Atilla Taşkın kamera ve çekim teknikleri, Erem Şentürk YouTube kanal açma ve kanal yönetimi, Kadir Çetin diksiyon, Niyazi Dölek yeni medya, Onur Barış kurgu alanındaki tecrübelerini yeni kursiyerlerle paylaştı.

MASKELİ VE MESAFELİ EĞİTİM

Yeni Medya Akademi ve Radyo Akademi eğitimleri, önceki dönemlerde olduğu gibi, koronavirüse karşı yoğun önlemlerle başladı. Başakşehir Living Lab'e ateşleri ölçüldükten sonra maskeyle giriş yapan kursiyerlerin, hijyen kurallarına ve sınıflarda da sosyal mesafe kuralına uymasına büyük önem gösterildi.