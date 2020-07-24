Radyo Başakşehir'de 'Tercih meselesi' rektörler ile konuşulacak - Son Dakika

Radyo Başakşehir'de 'Tercih meselesi' rektörler ile konuşulacak
Radyo Başakşehir'de yaklaşan YKS tercihleri öncesinde başlatılacak 'Tercih Meselesi' programında, rektörler öğrencilerin ve ailelerin akıllarındaki soru işaretlerini giderecek.
Radyo Başakşehir'de yaklaşan YKS tercihleri öncesinde başlatılacak 'Tercih Meselesi' programında, rektörler öğrencilerin ve ailelerin akıllarındaki soru işaretlerini giderecek.
Radyo Başakşehir'de, yaklaşan YKS tercihleri öncesinde "Tercih Meselesi" programı başlıyor. Rektörlerinin konuk olacağı programda üniversiteler hakkında önemli bilgilere yer verilerek adayların ve ailelerin tercihler öncesinde aklındaki sorular giderilecek. 13 Ağustos 2020 tarihine kadar devam edecek olan "Tercih Meselesi" programının ilk konuğu 27 Temmuz Pazartesi günü saat 16'da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca olacak. Tercih Meselesi programı ile korona süreci nedeniyle bu yıl gerçekleşemeyen Üniversite Tanıtım Günleri ve Tercih Fuarları gibi etkinliklere önemli bir alternatif oluşturulması da hedefliyor. Mutluluğun Sesi Radyo Başakşehir'i www.radyobasaksehir.com adresinden her gün 16.00 ve 19.00 saatlerinde takip edilebilecek. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 07:07
Kaynak: İHA
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