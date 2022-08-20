Radyo Başakşehir Bağcılar'a konuk oldu - Son Dakika
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Radyo Başakşehir Bağcılar'a konuk oldu

20.08.2022 14:58
Radyo Başakşehir Bağcılar'a konuk oldu

Radyo Başakşehir'in Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor programı, bu hafta Bağcılar'a konuk oldu.

Radyo Başakşehir'in Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor programı, bu hafta Bağcılar'a konuk oldu.  Medipol Mega Taksi Durağı'nın başkanı Uğur Özden, Onur Sakar'ın 10 sorusuna da doğru yanıt verdi.

Radyo Başakşehir, taksilerle İstanbul'u karış karış geziyor. Radyocu Onur Sakar, durak başkanlarına sorular soruyor, taksi şoförleri de yarışma sırasında kendi aralarında soruların doğru yanıtını arıyor.

TÜM SORULARI DOĞRU YANITLADI

Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor, bu hafta Bağcılar'da Medipol Mega Taksi Durağı'na konuk oldu. Durak başkanı Uğur Özden, keyifli sohbetin ardından Onur Sakar'ın sorularını yanıtladı. 10 sorunun tamamını doğru yanıtlayan Özden, Radyo Başakşehir'in taksicilerin sesini duyurmasından dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.


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Kaynak: DHA

Başakşehir, Uğur Özden, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Radyo Başakşehir Bağcılar'a konuk oldu - Son Dakika

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