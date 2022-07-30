Radyo Başakşehir'de Duraklar Yarışıyor'un konuğu başkan Arzu Bektaş oldu - Son Dakika
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Radyo Başakşehir'de Duraklar Yarışıyor'un konuğu başkan Arzu Bektaş oldu

30.07.2022 14:54
Radyo Başakşehir'de Duraklar Yarışıyor'un konuğu başkan Arzu Bektaş oldu

Radyo Başakşehir'in sevilen programlarından Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor, bu hafta Bayrampaşa'da Titanik Taksi'nin konuğu oldu.

Radyo Başakşehir'in sevilen programlarından Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor, bu hafta Bayrampaşa'da Titanik Taksi'nin konuğu oldu. Bir yandan heyecana, diğer yandan keyifli sohbete sahne olan programda Onur Sakarsordu sordu durak başkanı Arzu Bektaş cevapladı.

Radyo Başakşehir'de Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor programı tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul'u durak durak gezen Onur Sakar durak başkanlarına 10 soru soruyor, yarışma sırasında taksi şoförleri de kendi aralarında sorulara doğru yanıt arıyor.

10 SORUDAN 9'UNA DOĞRU CEVAP VERDİ

Taksiciler başta olmak üzere ilgiyle takip edilen programın bu haftaki durağı Bayrampaşa oldu. Titanik Taksi'nin konuğu olan Onur Sakar, durak başkanı Arzu Bektaş'la hem keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi hem de sorularını yöneltti. Beştaş, 10 sorudan 9'una doğru cevap vererek, bugüne kadar en fazla doğru cevap veren durak başkanlarından biri olmayı başardı.

BAŞKAN KARTOĞLU'NA ÇAY DAVETİ

Yarışmanın çok keyifli olduğunu ifade eden Bektaş, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nu durakta çay içmeye davet etti. Hiçbir mesleğin kadını erkeği olmadığının altını çizen Bektaş, "İstedikten sonra her meslek yapılır. Bunun için işinize gönül vermeniz yeterli. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun taksicilerle olan diyaloglarının ve hoş sohbetlerinin olduğunu biliyorum. Kendisini sosyal medya üzerinden de takip ediyorum. Bizim durağımıza da uğramasını çok isterim. Kendilerini demli çayımızı içmeye davet ediyorum" dedi.


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Kadın durak başkanı, Radyo Başakşehir'de Kadın durak başkanı, Radyo Başakşehir'de
Kaynak: DHA

Bayrampaşa, Başakşehir, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Radyo Başakşehir'de Duraklar Yarışıyor'un konuğu başkan Arzu Bektaş oldu - Son Dakika

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