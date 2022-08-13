Sakar'ın bu haftaki konuğu Anadolu Avrupa Yardımlaşma Bütünleşme Taksi Derneği Başkanı Ahmet Altuğ oldu. Sakar'ın sorduğu 10 sorudan 7 doğru cevap veren Altuğ, programı severek dinlediklerini ve katılımcı olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › 'Duraklar Yarışıyor' Anadolu Yakası'nda - Son Dakika

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