'Duraklar Yarışıyor' Anadolu Yakası'nda - Son Dakika
Üye Girişi

'Duraklar Yarışıyor' Anadolu Yakası'nda

13.08.2022 11:43
'Duraklar Yarışıyor' Anadolu Yakası'nda

Radyo Başakşehir'in sevilen programlarından Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor, bu hafta, Ataşehir'deki Anadolu Avrupa Yardımlaşma Bütünleşme Taksi Derneği Başkanı Ahmet Altuğ'u konuk aldı.

Radyo Başakşehir'in sevilen programlarından Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor, bu hafta, Ataşehir'deki Anadolu Avrupa Yardımlaşma Bütünleşme Taksi Derneği Başkanı Ahmet Altuğ'u konuk aldı.

İstanbul'u durak durak gezen Onur Sakar taksi başkanlarına sorular soruyor, yarışma sırasında taksi şoförleri de kendi aralarında sorulara doğru yanıt arıyor.

10 SORUDAN 7'SİNİ DOĞRU BİLDİ

Sakar'ın bu haftaki konuğu Anadolu Avrupa Yardımlaşma Bütünleşme Taksi Derneği Başkanı Ahmet Altuğ oldu. Sakar'ın sorduğu 10 sorudan 7 doğru cevap veren Altuğ, programı severek dinlediklerini ve katılımcı olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.


YORUMLAR
500
SMA hastası çocuklarını kaybeden aileye erken teşhis umut oldu SMA hastası çocuklarını kaybeden aileye erken teşhis umut oldu 13 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı 13 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı
Kaynak: DHA

Başakşehir, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Duraklar Yarışıyor' Anadolu Yakası'nda - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:41 İstanbul'da inanılmaz vaka! Hırsız yatak odasında erkek arkadaşının yanında uyuyan kadını öptü ardından telefonunu çaldı
10:32 Hırsız, soygun için kazdığı tünelde sıkıştı! Çete üyesi mi?
10:31 Dekolteyle öne çıkmaya çalışan Gülşen'in sahne kıyafeti tepki çekti: Gözüm kanadı
10:24 İyi Parti'yi sarsan olay! Sokak köpeği tarafından ısırılan Meral Akşener, kuduz aşısı yaptırdı
10:10 Ayrı olduğu eşi ihbar etti! Katil kadın, öğrenciyken başka bir kişiden olan bebeğini boğduğunu itiraf etti
10:09 Ev kiralarındaki fahiş artış ile ilgili son gelişme! Bakan Nebati'den kritik açıklama geldi
09:46 ABD'li oyuncu Anne Heche hayatını kaybetti! Organları bağışlanacak
09:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ataması Resmi Gazete'de! Merve Kavakcı'ya yeni görev verildi
09:15 Kadıköy'de vahşi cinayet! İşletme sahibi kafede tartıştığı eşine kurşun yağdırdı
09:11 Bakan Dönmez'den II. Abdülhamid Han Türbesi'ne anlamlı ziyaret: Hayattayken yaptıkları çok anlaşılamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 11:43:26. #1.11#
SON DAKİKA: 'Duraklar Yarışıyor' Anadolu Yakası'nda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement