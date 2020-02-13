Radyo Başakşehir yayın hayatına başladı - Son Dakika
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Radyo Başakşehir yayın hayatına başladı

6 saat önce

RADYO Başakşehir yayın hayatına başladı.

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RADYO Başakşehir yayın hayatına başladı. 'Dünya Radyo Günü'nde yayına başlayan Radyo Başakşehir, internet üzerinden yayın yapacak. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun da katıldığı tanıtım toplantısında 'mutluluğun sesinin dünyaya açılacağı' ifade edildi.

Başakşehir Belediyesi tarafından daha önce hizmete açılan 'YouTube' akademisinin ardından Radyo Başakşehir'de yayına başladı. İnternet üzerinden yayın yapacak olan Radyo Başakşehir, Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'ndeki toplantıda tanıtıldı. Radyonun ilk yayınını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu gerçekleştirdi. Talha Bora Öge, Hopdedik Ayhan, Adem Metan, Gönül dostu Şener, Cenk Sarıkaya, Mehmet Çelikyay, Polat Labar, Bay damar Ersin, Düş bahçesi Ali gibi yerel ve ulusal bazda yayın yapan radyocuların bir araya geldiği programda konuşan Başkan Kartoğlu, 'mutluluğun sesini tüm dünyaya duyurmayı' amaçladıklarını söyledi. İnternet üzerinden yayın yapacak olan Radyo Başakşehir, telefon uygulamaları sayesinde de dinlenebilecek.

"MUTLULUĞUN SESİNİ DÜNYAYA DUYURACAĞIZ"

Radyo Başakşehir'in sloganın 'mutluluğun sesi' olduğuna dikkat çeken Başkan Kartoğlu, "Her radyonun bir sloganı vardır. Radyonun kimliği, yayın politikası hakkında dinleyicilerine ipuçları verir. Mutluluğun şehri Başakşehir'in radyosunun sloganı da mutluluğu anlatmalı dedik. ve sloganımızı,  'Mutluluğun Sesi' olarak belirledik. Başakşehirlilerden başlayarak, dünyanın neresinde olursa olsun, bizi dinleyen herkesi mutluluk çemberinde bir araya getirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.


Yasin Kartoğlu, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:22 Kaynak: DHA
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