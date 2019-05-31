Radyo D'den Eğitime Destek!

Geçtiğimiz aylarda telefonla Radyo D'yi arayıp yayına bağlanan Antalya Aksu Kocabelen İlk ve Ortaokulu anaokulu öğretmeni Didem Afacan'ın çağrısı cevap buldu. Okullarında kütüphaneye ihtiyacı olduklarını söyleyen Afacan'ın yardım çağrısına Radyo D ekibi ve dinleyicileri duyarsız kalmadı. Dinleyiciler Radyo D'ye yüzlerce kitap gönderirken, Radyo D de yayınevleriyle görüşüp öğrenciler için kitap sağladı.

Elbirliğiyle kurulan kütüphanenin açılışı geçtiğimiz günlerde Demirören TV Müzik Kanalları Genel Yayın Yönetmeni Murat Duran, Radyo D programcıları Eftalya Nur Öktem ve Polat Labar'ın da katılımıyla gerçekleşti. Öğrenciler İstanbul'dan gelen Radyo D ekibini şarkılarla karşıladı. Açılıştan sonra Kocabelen İlk ve Ortaokulu Müdürü Mustafa Şeviktekin ve öğretmen Didem Afacan, Radyo D yayınına konuk oldu.

Demirören TV Müzik Kanalları Genel Yayın Yönetmeni Murat Duran, "Dream Türk ve Radyo D olarak çocuklar için böyle güzel bir projede yer almanın gururunu yaşıyoruz. Çocuklara ve onların eğitimine, gelişimine destek olan tüm projelerin arkasındayız" dedi.