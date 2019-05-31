Son Dakika Haberleri: Radyo D'den Eğitime Destek!
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Radyo D'den Eğitime Destek!

1 saat önce

Radyo D dinleyicilerinin desteğiyle Türkiye'de eğitime destek veren bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi. Antalya Aksu'daki Kocabelen İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin artık bir kütüphanesi var.

Radyo D'den Eğitime Destek!, System.String[]

Geçtiğimiz aylarda telefonla Radyo D'yi arayıp yayına bağlanan Antalya Aksu Kocabelen İlk ve Ortaokulu anaokulu öğretmeni Didem Afacan'ın çağrısı cevap buldu. Okullarında kütüphaneye ihtiyacı olduklarını söyleyen Afacan'ın yardım çağrısına Radyo D ekibi ve dinleyicileri duyarsız kalmadı. Dinleyiciler Radyo D'ye yüzlerce kitap gönderirken, Radyo D de yayınevleriyle görüşüp öğrenciler için kitap sağladı.

Elbirliğiyle kurulan kütüphanenin açılışı geçtiğimiz günlerde Demirören TV Müzik Kanalları Genel Yayın Yönetmeni Murat Duran, Radyo D programcıları Eftalya Nur Öktem ve Polat Labar'ın da katılımıyla gerçekleşti. Öğrenciler İstanbul'dan gelen Radyo D ekibini şarkılarla karşıladı. Açılıştan sonra Kocabelen İlk ve Ortaokulu Müdürü Mustafa Şeviktekin ve öğretmen Didem Afacan, Radyo D yayınına konuk oldu.

Demirören TV Müzik Kanalları Genel Yayın Yönetmeni Murat Duran, "Dream Türk ve Radyo D olarak çocuklar için böyle güzel bir projede yer almanın gururunu yaşıyoruz. Çocuklara ve onların eğitimine, gelişimine destek olan tüm projelerin arkasındayız" dedi.

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:36 Kaynak: Bültenler
Antalya Aksu, Radyo D, Güncel
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