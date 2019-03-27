Radyo D'den İrem Derici'ye Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Stüdyoyu süsleyen Radyo D ekibi İrem Derici için "Radyoda Hep İrem çalsın" yazan bir pasta yaptırdı. Ayrıca tüm ekip yüzlerinde İrem Derici maskesiyle sanatçıyı karşıladı.

İrem Derici, pastanın mumunu üflerken "Artık kendim için dilek dilemiyorum, sizlerin gönlünden ne geçiyorsa onun olmasını diliyorum. Son 2 yıldır istediğim tek bir şey var; iç huzur. Panik ataksız günler, nefes daralması olmayan anlar, ne dileyebilirim ki başka. Bir beklentim yok hayattan. Sahneye çıkmak panik atağıma iyi geliyor, anti depresan gibi. 32 yılın her saniyesine değerdi, en büyük hatalarımda da, ölümden dönmelerimde de, en mutlu anlarımda da, ağladığım anlarda da her şeye değerdi, dönüp değiştirip tekrar yaşamak istemem. Çok güzel bir hayat yaşadım ben. Hatalarımla barışığım, onun adı "geçmiş" ne yapabilirim ki geçmişi değiştiremem. kaygılarım oluyor bazen "aynı hataları yapar mıyım?" diye ve yapıyorum da. Başarı ve çok sevilmek benim zaaflarım, sevgi arsızlığımı hep anlatıyorum zaten. Bir şeyin ezikliği var bu konuda ama neyin ezikliği olduğunu tam olarak bilmediğim için tedavi edemiyorum. Sevgi arsızlığımı artık fazla dile getirmiyorum, içimde yaşıyorum.Mesela şu stüdyoda yaptığınız sürpriz beni çok mutlu etti ama bu sefer "neden kimse hayatım boyunca bana böyle bir sürpriz yapmadı" diye mutsuz oluyorum, mutsuz olacak bir şey buluyorum. Ama bununla barıştım, artık savaşmıyorum, akıntıya karşı kulaç atmıyorum. " dedi.