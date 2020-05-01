Radyo D'nin hafta sonu konukları: Ahmet Çakar ve Hilmi Türkmen

Radyo D programcılarının gerçekleştirdiği sosyal medya canlı yayınlarında 2 Mayıs Cumartesi akşamı saat 22.00'da Adem Metan'ın konuğu eski hakem ve TV yorumcusu Ahmet Çakar oluyor. Çakar, canlı yayında "korona sonrası liglerin durumu nasıl oalack?", "futbolcuların kondisyon çalışmaları nasıl etkilendi?" gibi soruları yanıtlayacak. 3 Mayıs Pazar saat 22.30'da ise Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Adem Metan'ın konuğu olacak. Türkmen, yayında yerel yönetimlerin çalışmaları, dijital belediyecilik çalışmalarını anlatacak. Yayınları @RadyoD104 Instagram adresinden gerçekleşecek. Radyo D 104.0 frekansında…