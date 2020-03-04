Radyo D'nin konuğu Emre Aydın
6 saat önce
Ünlü şarkıcı, programda yeni single'ı "Yalnızım Dostlarım"ın çıkış hikayesini anlatacak.
Ünlü şarkıcı, programda yeni single'ı "Yalnızım Dostlarım"ın çıkış hikayesini anlatacak. Aydın, aynı zamanda hayranlarından gelen soruları da yanıtlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:02
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