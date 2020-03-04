Radyo D'nin konuğu Emre Aydın - Son Dakika
Son Dakika Magazin Radyo D'nin konuğu Emre Aydın - Son Dakika Magazin

Radyo D'nin konuğu Emre Aydın

6 saat önce

Ünlü şarkıcı, programda yeni single'ı "Yalnızım Dostlarım"ın çıkış hikayesini anlatacak.

Radyo D'nin konuğu Emre Aydın, System.String[]

Ünlü şarkıcı, programda yeni single'ı "Yalnızım Dostlarım"ın çıkış hikayesini anlatacak. Aydın, aynı zamanda hayranlarından gelen soruları da yanıtlayacak.

Aydın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:02 
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