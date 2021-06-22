Radyo Esenler 5'inci yaşını kutluyor - Son Dakika

Esenler Belediyesi bünyesinde bulunan Radyo Esenler, 5'inci yılını kutluyor. Kutlamalar kapsamında ilçenin farklı sokaklarında nostaljik karavanla gezilerek, müzik sokağa taşınacak.
İlk durağı Fatih Mahallesi'nde bulunan Çocuk Sokağı olacak Radyo Esenler, 1 ay sürecek kutlamalar kapsamında çarşamba ve perşembe günleri vatandaşlardan gelecek istek parçaları da çalacak. Kutlamalar kapsamında ilçenin farklı sokakları gezilecek.
Kaynak: DHA
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