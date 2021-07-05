Radyo Esenler Sokakları Şenlendiriyor - Son Dakika

Eklenme tarihi 5 Temmuz 2021

ABONE OL RADYO ESENLER SOKAKLARI ŞENLENDİRİYOR Radyo Esenler, Türkiye'de örneği az görülebilecek şekilde, tüm ülkeden dinleyicilere sahip olan, çok sevilen ve dinlenen bir belediye radyosu.

İnternet üzernden 7/24 dinlenebilen Radyo Esenler, sadece müzik yayını yapmıyor, deneyimli radyocuların hazırladığı sohbet ve tartıma programlarıyla da hem Esenler halkının hem de tüm ülkenin dikkatini üzerine çekiyor.

Radyo Esenler'in sevilen programcıları şimdi Esenler'in meydanlarında ve caddelerinde, sıcak geçen yaz günlerini nostaljik karavandan yükselen şarkılarla renklendiriyor. Yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelerde vatandaşlardan gelen istek parçaları çalarak müziğin ritmini sokağa taşıyan Radyo Esenler, 7'den 77'ye herkese tebessüm ettiriyor.

RADYO ESENLER KULAKLARIN PASINI SİLİYOR Radyo Esenler, bir ay boyunca Çarşamba ve Perşembe günleri gerçekleştirilecek sokak etkinlikleriyle kulakların pasını silmeye devam edecek. Eğer yolunuz üzerinde radyonun nostaljik pembe minibüsüne ve güzel müziklerine denk gelirseniz parçanızı da çaldırma imkanı bulabilirsiniz.

Esenler'in radyosu aynı zamanda, çok değerli içeriğiyle 7/24 takip edebileceğiniz bir internet radyosu.

Radyoesenler. com üzerinden ulaşabileceğiniz ve web tarayıcısı üzerinden kolayca dinleyebileceğiniz radyoda sesli kitaplar dinleyebilir, çocuk tiyatrolarıyla çocuklarınıza radyo dinleme alışkanlığı kazandırabilirsiniz.

Bu içeriklerin önceden yayınlanmış bölümlerine ise radyonun YouTube sayfası üzerindeki kayıtlardan ulaşabilirsiniz. Yeni bölümleriyse yayın akışı üzerinden bulup canlı olarak dinleyebilirsiniz.

Özellikle kitap okumak için zaman bulamadığımız dijital çağda bir yandan işimizi yaparken bir yandan da sesli kitaplar dinleyebilmemizi sağlayarak, çok değerli kitaplara kolayca erişebilme konforu sunan radyomuz, bu alanda önemli bir hizmet vermeye başladı.

Hepinizi, Esenlerimizin radyosuyla günlük yaşamınıza güzel dinletiler katmaya davet ediyoruz.

Radyo Esenler'i hemen dinlemeye başlamak için web sitesini ziyaret etmeniz yeterli.

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