Canlı yayınlarına 15 Ocak 2011'de başlayan Radyo Fenerbahçe, 10. yaşını kutluyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2016 yılında 2. Radyo Akademi Ödülleri'nde ve 2019 yılında 32. Uluslararası Tüketici Zirvesi Güven Veren Marka Ödülleri ile yine 2019 yılında Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri'nde "Yılın Spor Radyosu" ödüllerinin sahibi olan Radyo Fenerbahçe'nin kuruluşunun 10. yılını, Fenerbahçeli sanatçılar ve Fenerbahçe Kulübü sporcu ve teknik heyetinden oluşan isimler gönderdikleri videolarla kutladı.

Sportif direktör Emre Belözoğlu, futbol A takımı idari koordinatörü Selçuk Şahin, idari menajer Volkan Ballı, yardımcı antrenör Volkan Demirel, sporculardan Gökhan Gönül, Altay Bayındır, Melih Mahmutoğlu, Eda Erdem Dündar, Tuğçe Canıtez, Ulaş Kıyak ve Emre Sakçı ile sanatçılardan; Aydın Kurtoğlu, Bahadır Tatlıöz, Buray, Deeperise, Derya Uluğ, Ece Seçkin, Emir, Fatma Turgut, Ferhat Göçer, Funda Arar, Gülçin Ergül, İlhan Şeşen, Kıraç, Koray Avcı, Murat Dalkılıç, Oğuzhan Koç, Sinan Akçıl, Soner Arıca, Suzan Kardeş, Tuğçe Kandemir ve Yaşar, Radyo Fenerbahçe'ye kutlama mesajı gönderdi.