ANKARA-RADYO İLEF, 40'INCI YILINI KUTLADI - Son Dakika

ANKARA Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin radyosu Radyo İLEF, radyo yayıncılığındaki 40'ıncı yılını düzenlenen törenle kutladı.

İletişim Fakültesi Mahmut Tali Öngören Sinema Salonu'nda düzenlenen törene, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun, akademisyenler ve öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı. Rektör Ünüvar, Radyo İLEF'in 120 ülkede çok fazla dinleyicisi olduğunu söyledi. Ünüvar, 'Radyo sesini duyduğunuz zaman o sesin sihri ile olayın içine bizzat daha fazla girebiliyorsunuz. Onun için hiç sesimiz kısılmasın. Radyo İLEF'in 40'ıncı yılını kutluyorum. Radyo İLEF'in hep güzelliklerle yaşamasını temenni ediyorum' dedi.

Konuşmaların ardından Radyo İLEF'in 40'ıncı yılına özel pasta kesildi. (DHA)