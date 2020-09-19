Radyo kanalından Halil Sezai'ye boykot kararı - Son Dakika

ADANA'da yayın yapan bir radyo, geçen günlerde Hüseyin Meriç'i (67) darbeden ve ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Halil Sezai Paracıkoğlu'nun şarkılarını yayınlamama kararı aldı.

İstanbul Tuzla'da 15 Eylül'de, Hüseyin Meriç'i darbettiği görüntüler ortaya çıkan Halil Sezai Paracıkoğlu için Adana'da yayın yapan 01 FM Radyo boykot kararı aldı. 01 FM Yönetim Kurulu Başkanı Umut Yüzer, şiddet uygulayan kişilere karşı boykot kararı alacaklarını belirterek, "Son olarak, toplum tarafından tanınan şarkıcı Halil Sezai'nin kendinden yaşça büyük ve fiziksel olarak güçsüz bir vatandaşı darbettiği görüntüleri, üzülerek izlemiş bulunuyoruz. Tuzla'da yaşanan bu olay, her ne kadar yargı nezdinde gerekli cezai işlemi alsa da 01 FM olarak şarkıcının hiçbir şarkısını radyomuzda çalmama kararı aldık. Kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.