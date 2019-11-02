Radyo kontrollü model yatlara ilgi artıyor

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) bünyesinde yarışları düzenlenen radyo kontrollü model yatlara ilgi, her geçen yıl artıyor.

Türkiye'de resmi olarak 1998 yılında federasyon bünyesinde yapılmaya başlanan radyo kontrollü model yat sporu, IOM (Uluslararası 1 Metre) sınıfında gerçekleştiriliyor.

Türkiye Yelken Federasyonu IOM Sınıfı Komite Başkanı Levend Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sınıfta sporcuların Türkiye'nin yanı sıra yurt dışındaki yarışlara da katıldığını söyledi.

Brezilya'da düzenlenecek dünya şampiyonasına Türkiye'den de IOM sınıfından bir sporcunun katılacağını belirten Gürkan, "Düzenli olarak IOM sınıfında yarışlar devam ediyor. Her geçen yıl gelişen bir sınıf. İstanbul, Zonguldak, Ankara, Mersin ve Sinop illerinde sporcular çoğunlukta. Bunlara gün geçtikçe yenileri de ekleniyor. Federasyonda IOM sınıfına kayıtlı 90 sporcu var. Bunların 45'i aktif olarak yarışlara katılıyor." diye konuştu.

"Engelliler de yarışabiliyor"

Bu spora ilginin arttığını vurgulayan Gürkan, şöyle devam etti:

"Yerli üretim üzerine çalışan arkadaşlarımız var. Gelecek yıllarda yerli üretim artınca sporcu sayısı daha da artacak. Bu yatların maliyeti düşünce daha çok kişi ilgi gösterecek. Farklı yaş gruplarından insanlar hatta engelli vatandaşlar bile diğer insanlarla bir arada yarışabiliyor. Bu sınıfın en büyük özelliği bu."

IOM sınıfı sporcusu Soner Açıkel de radyo kontrollü model yatların çok eğlenceli ve heyecanlı bir hobi olduğunu ifade etti.

Bu spora çocukluğundan beri merakı olduğunu vurgulayan Soner Açıkel, "Yaklaşık 4 yıldır İstanbul Yelken Kulübünde arkadaşlarla yarışlara katılmaya başladım ve bu benim için ikinci baharım gibi oldu. Bu çok güzel bir hobi. Farklı şehirlerden insanlarla yarışıyoruz." diye konuştu.

Sporculardan Sami Efegil de 1998 yılından beri bu sporla ilgilendiğini, Avrupa ve dünya şampiyonalarında yarıştığını söyledi.

Büyük yelkenlilerle yapılan yarışlardaki kuralların model yat yarışlarında da geçerli olduğunu anlatan Sami Efegil, "Büyük teknelerde bütün gün yaptığın yarış hareketlerini bunda 10 dakika içinde yapıyorsun. Dolayısıyla gün içinde 10 yarış yapıyorsun. Bu da bizim için keyifli oluyor. Daha çok eski yelkenciler bu spora meraklı. Sadece malzemelerinin pahalı olması dezavantaj. Her gün sayımız artıyor. Her sene heyecanla yarışları bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Radyo yelken, yarış için dizayn edilmiş uzaktan kumandalı model yelkenli tekneler ile yapılan bir spor olma özelliğiyle dikkati çekiyor.