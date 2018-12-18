Son Dakika Haberleri: Radyo Programcısı Cem Arslan'ın Bıçaklanması Davasında Görevsizlik Kararı

Radyo Programcısı Cem Arslan'ın Bıçaklanması Davasında Görevsizlik Kararı

2 saat önce

Beyoğlu'nda 3 Ekim 2016 tarihinde akşam saatlerinde Radyo programcısı Cem Arslan'a yapılan bıçaklı saldırı hakkındaki duruşma bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Radyo Programcısı Cem Arslan'ın Bıçaklanması Davasında Görevsizlik Kararı, System.String[]


Beyoğlu'nda 3 Ekim 2016 tarihinde akşam saatlerinde Radyo programcısı Cem Arslan'a yapılan bıçaklı saldırı hakkındaki duruşma bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme görevsizlik kararı vererek dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Duruşmada Cem Arslan, "Sanık elinde bıçakla sırtıma çeşitli yerlere vurarak 'Seni geberteceğim' diyordu. Ayrıca kendisinin akıl hastalığı olduğunu duydum. Kendisini  benimle evli zannedip, çevremdeki kadın arkadaşlara da bu sebeple zarar vermişti" dedi.

BANA GÖRE KENDİSİ BENİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞMIŞTIR

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Cem Arslan ve avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Semiha Müge Arslan ise duruşmaya katılmadı. Beyoğlu'nda iki sene önce saldırıya uğrayan radyo programcısı Cem Arslan,  mahkemede olay gününü anlattı.  Cem Arslan, sanığın kendisini daha önce de bıçakla yaralamaya çalıştığını, kendisinin engel olup şikayetçi olmadığını söyledi. Arslan "Yayından çıktım, yürüyordum sırtımda bir dokunuş hissettim. Dönüp baktığımda Semiha Müge isimli sanık elinde bıçakla sırtımda çeşitli yerlere vurarak 'Seni geberteceğim' diyordu.  Üzerimde kalın bir mont vardı. Önceki darbelerde montum yırtılmış sonraki bıçak darbesinde tenime sirayet etmişti. Ben ve asistanım şahsın elinden bıçağı aldık. Bana göre kendisi beni öldürmeye çalışmıştır. Bana yönelik iki saldırısının dışında tanıdığım kişilere de benzer eylemleri olmuştur. Ayrıca kendisinin akıl hastalığı olduğunu duydum. Kendisini  benimle evli zannedip, çevremdeki kadın arkadaşlara da bu sebeple zarar vermişti. İkisini bıçaklamış birine de kezzap atmıştı" dedi.

Cem Arslan'ın avukatı Özer Köseoğlu ise sanığın eyleminin basit bir kasten yaralama olmadığını öldürmeye teşebbüs olduğunu söyledi. Köseoğlu, "Dosyaya yansıyan raporlarda yaralama bulguları hafif olarak değerlendirilse de sanığın akıl hastalığı durumu, müvekkile önceki eylemleri ve bıçağı öldürmek kastı ile birden fazla kez kaldırmış olması değerlendirilerek görevsizlik kararının verilmesini ve acil tedbir olarak sanığın gözlem altına alınmasını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme sanığın eyleminin "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" olup olmadığı yönünden  delillerin takdir ve değerlendirilmesi yetki ve görevinin üst dereceli  Ağır Ceza Mahkemesi'ne ait olduğu belirterek,  görevsizlik kararı verdi.

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-Olaya ilişkin arşiv görüntü - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:12 Kaynak: DHA

İstanbul, Beyoğlu, Cem Arslan, Güncel
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