Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla öldürüldü - Son Dakika

Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla öldürüldü

15.03.2021 19:05
Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla öldürüldü, System.String[]

BURSA'da yerel bir radyoda program yapan Hazım Özsu (46), programını bir yıldır takip eden dinleyicisi H.N. (45) tarafından silahlı saldıraya uğradı.

BURSA'da yerel bir radyoda program yapan Hazım Özsu (46), programını bir yıldır takip eden dinleyicisi H.N. (45) tarafından silahlı saldıraya uğradı. Özsu hayatını kaybederken, şüpheli H.N. polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, geçen salı günü saat 20.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi Yolgör Sokak'ta meydana geldi. Ablasıyla birlikte yaşayan ve bir radyoda dini içerikli program yapan Hazım Özsu, evine gelen bir kişininzili çalması üzerine kapıyı açmaya gitti. Özsu kapıyı açtığı sırada H.N. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Göğsüne isabet eden kurşunları yaralanan Özsu, içeri girip kapıyı kapattı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan ailesinin çıkmaması için direnen Özsu, daha sonra yere yığıldı. Özsu'nun göğsünden yaralandığını fark eden ailesi durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Özsu'yu ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi sevk etti. Özsu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI DİNLEYİCİSİ ÇIKTIPolis ekipleri, Özsu'ynun öldürülmesiyle ilgili cinayet şüphelisinin yakalanması amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma ile Özsu'nun evinin bulunduğu sokaktaki bir güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin H.N. olduğu belirlendi. Ekipler tarafından gözaltına alınan H.N.'nin psikolojik problemleri olduğu ve bir yıldır yayınlarını dinlediği Özsu'ya bilendiği, cinayeti de bu yüzden işlediği ortaya çıktı.ŞÜPHELİNİN KAÇIŞ ANI KAMERADA

Öte yandan şüphelinin cinayeti işlemeden önce Özsu'nun evini gözlediği anlar ile cinayetten sonra kaçarak, olay yerinden uzaklaştığı anlar ise sokaktaki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.


Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla öldürüldü
Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla öldürüldü
Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla öldürüldü
Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla öldürüldü
Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla öldürüldü
Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla öldürüldü
Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla öldürüldü
Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla öldürüldü
Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla öldürüldü

Altınova Mahallesi, Osmangazi, Polis, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla öldürüldü - Son Dakika


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