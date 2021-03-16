Radyo programcısı, kapısına gelen silahlı saldırgan tarafından öldürüldü - Son Dakika

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan ve Özsu'nun dinleyicilerinden olduğu belirtilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Durumun bildirilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özsu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zile basan saldırgan, dışarıya çıkan Özsu'ya tabancayla ateş ederek kaçtı.

Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, radyo programcısı Hazım Özsu'nun Altınova Mahallesi 'ndeki evine gitti.

Bursa 'nın Osmangazi ilçesinde, radyo programcılığı yapan bir kişi, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

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