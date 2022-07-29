Rtük, Netflix Hakkında İnceleme Başlattı - Son Dakika
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Rtük, Netflix Hakkında İnceleme Başlattı

29.07.2022 17:51
Rtük, Netflix Hakkında İnceleme Başlattı

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix platformunda yayınlanan Jurassic World Kretase Kampı adlı yapım hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix platformunda yayınlanan Jurassic World Kretase Kampı adlı yapım hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çocuk ve gençleri olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle Netflix platformunda yayınlanan Jurassic World Kretase Kampı adlı yapım hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. Şahin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"RTÜK olarak dijital platformları yakından takip ediyoruz. Çocuk ve gençleri olumsuz etkileyebilecek, değerlerimizi hiçe sayan içeriklere müsaade etmemekte kararlıyız. Bu bilinçle, Netflix platformunda yayınlanan Jurassic World Kretase Kampı adlı yapım hakkında inceleme başlatılmıştır."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Ebubekir Şahin, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rtük, Netflix Hakkında İnceleme Başlattı - Son Dakika

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