"RTÜK olarak dijital platformları yakından takip ediyoruz. Çocuk ve gençleri olumsuz etkileyebilecek, değerlerimizi hiçe sayan içeriklere müsaade etmemekte kararlıyız. Bu bilinçle, Netflix platformunda yayınlanan Jurassic World Kretase Kampı adlı yapım hakkında inceleme başlatılmıştır."

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çocuk ve gençleri olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle Netflix platformunda yayınlanan Jurassic World Kretase Kampı adlı yapım hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. Şahin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Kaynak: ANKA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Ebubekir Şahin, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rtük, Netflix Hakkında İnceleme Başlattı - Son Dakika

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