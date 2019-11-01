Son Dakika Haberleri: Radyo Televizyon Üst Kurulunda disleksi farkındalık etkinliği düzenlendi
Son Dakika Güncel Radyo Televizyon Üst Kurulunda disleksi farkındalık etkinliği düzenlendi

Radyo Televizyon Üst Kurulunda disleksi farkındalık etkinliği düzenlendi

6 saat önce

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, disleksinin bir engel durumu olmadığını ifade ederek, "Erken fark edilince eğitimle çözülebilecek öğrenme güçlüğü. Belki bizim çocuklarımızda da vardı.

Radyo Televizyon Üst Kurulunda disleksi farkındalık etkinliği düzenlendi, System.String[]

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, disleksinin bir engel durumu olmadığını ifade ederek, "Erken fark edilince eğitimle çözülebilecek öğrenme güçlüğü. Belki bizim çocuklarımızda da vardı. Farkına varmadan zorluklarını çekti. Farkına varmadan bunu aştı." dedi.

RTÜK'ün ev sahipliğinde yapılan Disleksi Farkındalık Konferansı düzenlendi. Konferansta konuşan RTÜK Başkanı Şahin, Üst Kurul olarak kendi alanları dışında da çalışmalar yaptıklarını belirtti. Şahin, "RTÜK olarak bizi ilgilendiren konular dışında da sosyal faaliyet alanlarında toplantılar yapacağız demiştik. Bugün de bu toplantıya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Disleksinin bir engel durumu olmadığını ifade eden Şahin, "Erken fark edilince eğitimle çözülebilecek öğrenme güçlüğü. Belki bizim çocuklarımızda da vardı. Farkına varmadan zorluklarını çekti. Farkına varmadan bunu aştı. Bunlar hızlı şekilde eğitimle çözülebilecek bir öğrenme güçlüğü" diye konuştu.

Konferansta bir sunum yapan Disleksili Çocuklar Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Atıf Tokar ise disleksiyi anlattı. Kendi çocuğunun da disleksi olduğunu belirten Tokar, "Disleksiyi, özgül öğrenme güçlüğü olarak nitelendirebiliriz. Dünya Sağlık Örgütü de fiziksel ve zihinsel hiçbir güçlüğü olmadığı halde akranlarından geride olan çocuklar için bu tanıyı geliştirmiştir. Örgüt ayrıca bunun bir hastalık olmadığını da söyledi." şeklinde konuştu.

Disleksisi olan çocuğun okurken paragraf ve satır atladığını, telaffuz hataları yaptığını ifade eden Tokar, tanı konulması ve çocuğa eğitim verilmesi için ilkokul 3'üncü sınıfın hayati önem taşıdığını vurguladı. Tokar, ergoterapinin çok önemli bir tedavi yöntemi olduğunu söyledi.

Tokar, zihinsel ve fiziksel bir sorunu olmadığı halde akranlarından geride olan çocukların ailelerine seslenerek, derneğin gereken desteği ailelere vereceğini kaydetti. 1-7 Kasım'ın Dünya Disleksi Haftası olduğuna işaret eden Tokar, herkesin disleksi konusunda farkındalık sahibi olmasını istediklerini belirtti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:26 Kaynak: AA
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