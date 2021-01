Radyo tiyatrosu tadında buluşmalar başladı - Son Dakika

Nilüfer Belediyesi Nilüfer Kent Tiyatrosu, "Tiyatro'dan" projesi ile sanatseverlere her an her yerden ulaşabilecekleri şekilde tiyatro keyfi yaşatıyor.

Pandemi döneminde sanatseverleri tiyatrodan mahrum bırakmamak için sahnelediği oyunları dijital platformda izlenime açan Nilüfer Kent Tiyatrosu, şimdi de okuması yapılan oyunları dijital platformlarda yayınlayarak, tiyatroseverlere radyo tiyatrosu tadında buluşmalar yaşatıyor.

Proje dahilinde Nilüfer Belediyesi ve Mitos Boyut Yayınları iş birliğiyle düzenlenen Sahne Eseri Yazma Yarışması'nda dereceye giren eserler sanatseverlerle buluşuyor. Nilüfer Belediyesi Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncularının okumasını yaptığı oyunlar NiluferTiyatro Youtube ve Spotify hesaplarından paylaşılıyor.

Tiyatro'dan kapsamında bu hafta, 2017 yılındaki Sahne Eseri Yazma Yarışması'nda ikinci seçilen, Fatma Onat'ın yazdığı "İsli Yaprak Sarması" isimli oyun paylaşıldı. Süpervizörlüğünü Ali Düşenkalkar'ın yaptığı oyunu Nilüfer Belediyesi

Kent Tiyatrosu oyuncularından Adem Mülazim yönetiyor. Oyunun seslendirmesini de Adem Mülazim, Ayşe Gülerman, Melise İcal Yamanarda, Pınar Hande Ağaoğlu yapıyor.

Ocak ayında ayrıca 2017 yılında düzenlenen Sahne Eseri Yazma Yarışması'nda dereceye giren eserlerden "Kraliçe Gece", "Savaşın Son Günü" ile 2018 yılındaki Sahne Eseri Yazma Yarışması'nda dereceye giren "Delik" ve "Toz Duman" isimli eserler de tiyatroseverlerle buluşacak.

16 oyunun seslendirildiği proje kapsamında, sanatseverlerin dinleme fırsatı bulduğu eserler arasında; 2020 yılının yazarı Fakir Baykurt'un eserlerinden derlenen tiyatro oyunu da yer aldı. Fakir Baykurt'un eserlerinden tiyatroya uyarlanan "Orda Bir Köy Vardı Uzaktı" adlı eser, Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar süpervizörlüğünde seslendirmesi yapılarak, tiyatroseverlerle Ocak ayının ilk haftasında youtube ve spotify hesaplarında dinleyicileriyle buluştu. - BURSA