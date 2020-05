"Radyo Türkiye" projesiyle "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

Ulusal Radyo Yayıncıları Derneğinin (URYAD), "Radyo Türkiye" projesi kapsamında ilk kez Türkiye çapında 20'den fazla ulusal ve yerel radyo kanalında aynı anda ortak yayın yapılıyor.

Ünlü 21 radyo programcısının ağırlandığı etkinlikte, "Radyo Türkiye" projesinden elde edilen reklam geliri, Kovid-19'la mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışlanacak.

Saat 12.00 ile 16.00 arasında 4 saat sürecek yayına, Altan Kiraz, Tülay İkbal Tüzün, Tolga Avcı, Venhar Sağıroğlu, Serdar Gökalp, Hopdedik Ayhan, Bay J, Polat Labar, Ali Erim, Ceyhun Yılmaz, Kadir Çöpdemir, Serkan Kızılbayır, Mesut Süre, Gezegen Mehmet, Nihat Sırdar, Duygu Atakan, Ömer Erişmen, Doğancan Özadlı, Cezayir Doğan ve Talha Bora Öge gibi ünlü radyo programcıları katıldı.

"Memleketimize biraz faydamız olduysa ne mutlu bize"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan radyo programcısı Ceyhun Yılmaz, "Radyo Türkiye" projesiyle radyonun her dönemde her şeye dönüşeceğini ispat etmek istediklerini belirterek, "Biz radyo yayıncıları diğer radyolarda çalışan meslektaşlarımız bir yana kendi radyomuzda çalışan dostlarımızı bile zor görürüz. Çünkü herkesin yayın saatinin başka olduğu bir sistemde ne beklenebilir ki? Ama kalplerimiz, gönüllerimiz birdir, birbirimizi tanırız, biliriz, her zaman destek oluruz. Bu destek ilk defa bu kadar somut hale geldi. Bu somut hale getiren fikir sahiplerine teşekkür ederim. Memleketimize biraz faydamız olduysa ne mutlu bize. Beraber olduğumuzu göstermek istedik." diye konuştu.

Farklı bir stüdyodan radyo yayını yapmayı da değerlendiren Yılmaz, "Biz profesyoneliz, futbolcular gibi, stat değişince oyunumuz değişmez. Aynı işi yapabiliriz. Yeter ki mikrofon olsun." dedi.

Hopdedik Ayhan olarak tanınan radyo programcısı Ayhan Güngör ise Türkiye radyoları tarihinde ilk kez bütün radyoların birleşerek ortak yayın yaptığına dikkati çekerek, "Tarihi bir an. Pandemi günlerinde biz radyocular insanlara moral verdik. Onların yalnızlığını paylaştık. Başka ne yapabiliriz diye düşünüldü ve bu ortak yayın kararı alındı. Türkiye'nin en sevilen radyoları ve radyocuları ortak yayında. Yirmişer dakikalık programlar yapıyoruz. Her yirmi dakikada bir ekip değişiyor. Aradaki reklam kuşakları bizim için önemliydi. Reklam kuşaklarında toplanan para 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası için URYAD tarafından devletimize ve milletimize bağışlanacak. İstedik ki böyle bir günde bizim de bir katkımız olsun. Manevi anlamda zaten biz radyocular hayli moral verdik ama istedik ki maddi bir katkımız olsun. Bu açıdan çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Güngör, genelde radyo programcılarının stüdyoda tek başına program yaptıklarını aktararak, "İki radyocu yan yana geldik. Masa başında başka bir arkadaşımız vardı. Bizim için de güzel bir deneyim oldu. Radyoların sıkıntılı günlerde birlikte nasıl bir sınav vereceğini de bu vesileyle göstermiş olduk. Çok mutluyuz." şeklinde konuştu.