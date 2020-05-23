Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Şahin'den bayram mesajı - Son Dakika

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

"Bolluk ve bereket sofralarında buluşamadık ama Ramazan sevincimiz ve gönül birlikteliğimiz eski yılları aratmadı. Bayramla birlikte coşku ve heyecanımızın en üst noktaya çıktığı bu günlerde de geleneğimizin aksine birbirimizi uzaktan tebrik edeceğiz. Ancak biliyoruz ki, kalplerimiz bir. Başta mesai arkadaşlarım olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını yürekten kutluyorum."

(İHA)