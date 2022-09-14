RTÜK'ten Halk TV'ye 5 kez program durdurma cezası - Son Dakika
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RTÜK'ten Halk TV'ye 5 kez program durdurma cezası

14.09.2022 15:40
RTÜK'ten Halk TV'ye 5 kez program durdurma cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'ye 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'ye 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

RTÜK'ün açıklamasına göre, bugün yapılan toplantıda, Halk TV'de yayımlanan "Sözüm Var" ve "Medya Mahallesi" programlarına ilişkin izleme uzmanlarının raporları görüşüldü.

İlgili yayınlarda "bir terör örgütü üyesinin sivil bir mağdur gibi gösterilmesi" ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "aranıyor" ifadesiyle siyah beyaz fotoğrafının ekranda yer alması nedeniyle Halk TV'ye 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası verildi.

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Kaynak: AA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel RTÜK'ten Halk TV'ye 5 kez program durdurma cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: RTÜK'ten Halk TV'ye 5 kez program durdurma cezası - Son Dakika
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