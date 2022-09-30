RTÜK Üyesi İlhan Taşcı: "Ebubekir Şahin, AKP'li Üyenin İstifasıyla Boşalan Üyelik İyi Partiye Geçtiği İçin TBMM'ye Bildirim Yazısı Göndermiyor" - Son Dakika
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RTÜK Üyesi İlhan Taşcı: "Ebubekir Şahin, AKP'li Üyenin İstifasıyla Boşalan Üyelik İyi Partiye Geçtiği İçin TBMM'ye Bildirim Yazısı Göndermiyor"

30.09.2022 12:17
RTÜK Üyesi İlhan Taşcı: "Ebubekir Şahin, AKP'li Üyenin İstifasıyla Boşalan Üyelik İyi Partiye Geçtiği İçin TBMM'ye Bildirim Yazısı Göndermiyor"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, “RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, AKP Kontenjanından seçilen Taha Yücel’in istifasıyla boşalan RTÜK Üyeliği İyi Partiye geçtiği için bildirim yazısını TBMM’ye göndermiyor. Oysa 1 ay içinde seçim yapılmalı. Meclisteki sandalye dağılımına göre üyelik İyi Partinin. Kara kara düşünüyorlar” açıklamasını yaptı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, "RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, AKP Kontenjanından seçilen Taha Yücel'in istifasıyla boşalan RTÜK Üyeliği İyi Partiye geçtiği için bildirim yazısını TBMM'ye göndermiyor. Oysa 1 ay içinde seçim yapılmalı. Meclisteki sandalye dağılımına göre üyelik İyi Partinin. Kara kara düşünüyorlar" açıklamasını yaptı.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, RTÜK'te AKP kontenjanından seçilen üyenin istifasıyla boşalan üyelik için yapılması gereken seçimle ilgili açıklama yaptı. Taşcı, konuyla ilgili bugün sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, AKP Kontenjanından seçilen Taha Yücel'in istifasıyla boşalan RTÜK Üyeliği İyi Partiye geçtiği için bildirim yazısını TBMM'ye göndermiyor. Oysa 1 ay içinde seçim yapılmalı. Meclisteki sandalye dağılımına göre üyelik İyi Partinin. Kara kara düşünüyorlar.

Gelen sorulara yanıt: TBMM'de grubu bulunan partilerin sandalye dağılımına göre AKP'den boşalan RTÜK Üyeliği İyi Partiye geçiyor. Son dakikada Meclis aritmetiğinde değişiklik olmazsa RTÜK'te parti kontenjanlarının dağılımı şöyle olacak: AKP: 4 CHP: 2 MHP: 1 HDP: 1 İyi Parti: 1."

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Kaynak: ANKA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, İlhan Taşcı, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel RTÜK Üyesi İlhan Taşcı: 'Ebubekir Şahin, AKP'li Üyenin İstifasıyla Boşalan Üyelik İyi Partiye Geçtiği İçin TBMM'ye Bildirim Yazısı Göndermiyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: RTÜK Üyesi İlhan Taşcı: "Ebubekir Şahin, AKP'li Üyenin İstifasıyla Boşalan Üyelik İyi Partiye Geçtiği İçin TBMM'ye Bildirim Yazısı Göndermiyor" - Son Dakika
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