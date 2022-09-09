RTÜK Üyesi İlhan Taşçı: "Rtük Başkanı, Yesevi Alperenler Ocağı'nın Lgbt Karşıtı Mitingine Çağrı Spotunu Tv ve Radyoların Bedava Yayınlamasını İstedi" - Son Dakika
Üye Girişi

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı: "Rtük Başkanı, Yesevi Alperenler Ocağı'nın Lgbt Karşıtı Mitingine Çağrı Spotunu Tv ve Radyoların Bedava Yayınlamasını İstedi"

09.09.2022 12:07
RTÜK Üyesi İlhan Taşçı: "Rtük Başkanı, Yesevi Alperenler Ocağı'nın Lgbt Karşıtı Mitingine Çağrı Spotunu Tv ve Radyoların Bedava Yayınlamasını İstedi"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı, “RTÜK Başkanı, Yesevi Alperenler Ocağı’nın LGBT karşıtı mitingine çağrı spotunu TV ve radyoların bedava yayınlamasını istedi. Spotu Üst Kurul’un onayı olmaksızın yayınlamak, yetki gaspıdır. Spotun içeriği, halkın bir kesimini aşağılayıp, kin ve düşmanlığa tahrik edecek nitelikte” dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı, "RTÜK Başkanı, Yesevi Alperenler Ocağı'nın LGBT karşıtı mitingine çağrı spotunu TV ve radyoların bedava yayınlamasını istedi. Spotu Üst Kurul'un onayı olmaksızın yayınlamak, yetki gaspıdır. Spotun içeriği, halkın bir kesimini aşağılayıp, kin ve düşmanlığa tahrik edecek nitelikte" dedi.

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in Yesevi Alperenler Ocağı'nın LGBT karşıtı mitingine çağrı spotunu TV ve radyoların bedava yayınlamasını istediğini iddia etti. Taşçı'nın konuya ilişkin sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımlar şöyle:

"RTÜK Başkanı, Yesevi Alperenler Ocağı'nın LGBT karşıtı mitingine çağrı spotunu TV ve radyoların bedava yayınlamasını istedi. Spotu Üst Kurul'un onayı olmaksızın yayınlamak, yetki gaspıdır. Spotun içeriği, halkın bir kesimini aşağılayıp, kin ve düşmanlığa tahrik edecek nitelikte.

"KEYFE GÖRE, MEVZUATA AYKIRI, SİSTEME YÜKLETMEK HUKUK TANIMAMAKTIR"

LGBT karşıtı miting çağrısını keyfe göre, mevzuata aykırı, sisteme yükletmek, hukuk tanımamaktır. Sayın Ebubekir Şahin, bu aceleniz ne, kimden neyi gizliyorsunuz, miting çağrısı sizi niye ilgilendiriyor? Amaç, seçim öncesi spot adı altında ücretsiz miting çağrı dönemine hazırlık.

"ANLAŞILAN ŞİMDİ DE TEK ADAMLIĞA HEVESLENİYOR"

Her fırsatta sarayın adamı olduğunu imza attığı kararlarla kanıtlamaya çalışan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, anlaşılan şimdi de tek adamlığa hevesleniyor. Hevesin kursağında kalır, haberin olsun."

YORUMLAR
500
PROF. DR. CELAL ŞENGÖR ADLİYEYE GELDİ PROF. DR. CELAL ŞENGÖR ADLİYEYE GELDİ
Kaynak: ANKA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, LGBT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel RTÜK Üyesi İlhan Taşçı: 'Rtük Başkanı, Yesevi Alperenler Ocağı'nın Lgbt Karşıtı Mitingine Çağrı Spotunu Tv ve Radyoların Bedava Yayınlamasını İstedi' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
12:10 Ümit Özdağ "büyük olaylar" çıkacağını iddia etti! Suriyeliler üzerinden iç savaş mı isteniyor?
12:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP'nin yaptığı "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklaması soruldu: Ben böyle çürük tahtalara basmam
11:52 Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, kripto para piyasasına giriyor: Sayılı günler kaldı açıklamaya Türkiye'm
11:33 Suç makinesi çıktılar! İki hırsız çaldıkları otomobilin içinde yakalandı
11:19 CHP'li Gürsel Tekin İYİ Parti'ye ateş etti: Süreç sağlıklı gitsin diye susuyoruz ama koyun değiliz
11:17 Türk fenomenin başı Viyana'da dertte! Genç kızın dekoltesini gösterip "Abdest bozuyorsun" sözleriyle hakaretler yağdırmıştı
11:44 İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz bombayı bıraktı: CHP ile ittifak içinde değiliz
11:02 İbrahim Tatlıses'in "20 senedir adını anmadım" dediği Asena'nın son halini görenler tanımakta zorluk çekti
10:53 Bakan Kurum'un tartışma yaratan TOKİ paylaşımına bir tepki de CHP'den geldi: Tam bir "ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler" vakası
10:51 Tevafukun böylesi! Abdullah Gül, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in öldüğü gün İngiltere'de görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 12:23:35. #1.13#
SON DAKİKA: RTÜK Üyesi İlhan Taşçı: "Rtük Başkanı, Yesevi Alperenler Ocağı'nın Lgbt Karşıtı Mitingine Çağrı Spotunu Tv ve Radyoların Bedava Yayınlamasını İstedi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement