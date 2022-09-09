RTÜK Üyesi İlhan Taşçı: "Rtük Başkanı, Yesevi Alperenler Ocağı'nın Lgbt Karşıtı Mitingine Çağrı Spotunu Tv ve Radyoların Bedava Yayınlamasını İstedi"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı, "RTÜK Başkanı, Yesevi Alperenler Ocağı'nın LGBT karşıtı mitingine çağrı spotunu TV ve radyoların bedava yayınlamasını istedi. Spotu Üst Kurul'un onayı olmaksızın yayınlamak, yetki gaspıdır. Spotun içeriği, halkın bir kesimini aşağılayıp, kin ve düşmanlığa tahrik edecek nitelikte" dedi.

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in Yesevi Alperenler Ocağı'nın LGBT karşıtı mitingine çağrı spotunu TV ve radyoların bedava yayınlamasını istediğini iddia etti. Taşçı'nın konuya ilişkin sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımlar şöyle:

"RTÜK Başkanı, Yesevi Alperenler Ocağı'nın LGBT karşıtı mitingine çağrı spotunu TV ve radyoların bedava yayınlamasını istedi. Spotu Üst Kurul'un onayı olmaksızın yayınlamak, yetki gaspıdır. Spotun içeriği, halkın bir kesimini aşağılayıp, kin ve düşmanlığa tahrik edecek nitelikte.

"KEYFE GÖRE, MEVZUATA AYKIRI, SİSTEME YÜKLETMEK HUKUK TANIMAMAKTIR"

LGBT karşıtı miting çağrısını keyfe göre, mevzuata aykırı, sisteme yükletmek, hukuk tanımamaktır. Sayın Ebubekir Şahin, bu aceleniz ne, kimden neyi gizliyorsunuz, miting çağrısı sizi niye ilgilendiriyor? Amaç, seçim öncesi spot adı altında ücretsiz miting çağrı dönemine hazırlık.

"ANLAŞILAN ŞİMDİ DE TEK ADAMLIĞA HEVESLENİYOR"

Her fırsatta sarayın adamı olduğunu imza attığı kararlarla kanıtlamaya çalışan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, anlaşılan şimdi de tek adamlığa hevesleniyor. Hevesin kursağında kalır, haberin olsun."