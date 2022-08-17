RTÜK Üyesi Konuralp Duyurdu: Halk Tv, Tele 1 ve Habertürk'e Para Cezası; Netflix'e İse Katalogtan Çıkartma Cezası Verildi - Son Dakika
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RTÜK Üyesi Konuralp Duyurdu: Halk Tv, Tele 1 ve Habertürk'e Para Cezası; Netflix'e İse Katalogtan Çıkartma Cezası Verildi

17.08.2022 16:06
RTÜK Üyesi Konuralp Duyurdu: Halk Tv, Tele 1 ve Habertürk'e Para Cezası; Netflix'e İse Katalogtan Çıkartma Cezası Verildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Okan Konuralp, Medya Mahallesi programındaki değerlendirmeler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı küçük düşürdüğü iddiasıyla Halk TV’ye; Kardiyolog Ekrem Karakaya’nın Konya’da öldürülmesiyle ilgili yayın yasağına uymadığı iddiasıyla TELE1’e; Prof. Dr. Celal Şengör’ün Teke Tek’teki ‘Musa Peygamber’ değerlendirmesi nedeniyle ise HaberTürk’e para cezası; dijital yayın platformu olan NETFLİX'e ise bir animasyon nedeniyle yayını katalogtan çıkartma cezası verildiğini duyurdu.

RTÜK üyesi Okan Konuralp; Medya Mahallesi programındaki değerlendirmeler nedeniyle "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı küçük düşürdüğü" iddiasıyla Halk TV'ye; kardiyolog Ekrem Karakaya'nın Konya'da öldürülmesiyle ilgili "yayın yasağına uymadığı" iddiasıyla TELE1'e; Prof. Dr. Celal Şengör'ün Teke Tek'teki 'Musa Peygamber' değerlendirmesi nedeniyle ise HaberTürk'e para cezası kesti; dijital yayın platformu olan Netflex'e ise bir animasyon nedeniyle yayını katalogdan çıkartma cezası verildiğini duyurdu.

RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi Okan Konuralp, üst kurulun bugünkü toplantısında; Halk TV, Tele1 ve HaberTürk'e para cezası; ayrıca dijital platform Netflix'e de 'Jurassic Word Kretase Kampı' adlı animasyon nedeniyle, yayını katalogdan çıkartma cezası verildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Konuralp, HaberTürk'teki Celal Şengör'ün 'Musa Peygamber' değerlendirmesi nedeniyle verilen para cezasına ilişkin, "Karar, 'Diyanet'in Türkiye'nin köklü ilahiyat birikimiyle tezat' dilekçesine dayandırıldı" dedi.

Konuralp'in açıklamaları şöyle:

"RTÜK, Medya Mahallesi'ndeki değerlendirmelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küçük düşürdüğü iddiasıyla Halk TV'ye para cezası verdi. Oysa tüm hukuki içtihatlar Cumhurbaşkanına dahi, basın özgürlüğü kapsamında yapılan eleştirilere katlanma, tahammül etme sorumluluğu yükler.

RTÜK, kardiyolog Ekrem Karakaya'nın Konya'da öldürülmesiyle ilgili yayın yasağına uymadığı iddiasıyla TELE1'i de cezalandırdı. Oysa yayın bir ihlal değil; sağlık emekçilerine yönelik şiddete karşı kamuoyu oluşturma, doktorlarımıza desteği, onlarla dayanışmayı arttırma çabasıdır.

RTÜK, Habertürk'e de Prof. Dr. Celal Şengör'ün Teke Tek'teki 'Musa Peygamber' değerlendirmesi nedeniyle para cezası verdi. Karar, Diyanet'in Türkiye'nin köklü ilahiyat birikimiyle tezat dilekçesine dayandırıldı.

TELE1'in internet sitesi üzerinden sağladığı maddi destekleri de cezalandırma gerekçesi yaptı. RTÜK, NETFLİX'e ise 'Jurassic Word Kretase Kampı' adlı animasyon nedeniyle yayını katalogdan çıkartma cezası verdi."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Habertürk, Konuralp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel RTÜK Üyesi Konuralp Duyurdu: Halk Tv, Tele 1 ve Habertürk'e Para Cezası; Netflix'e İse Katalogtan Çıkartma Cezası Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: RTÜK Üyesi Konuralp Duyurdu: Halk Tv, Tele 1 ve Habertürk'e Para Cezası; Netflix'e İse Katalogtan Çıkartma Cezası Verildi - Son Dakika
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