Son Dakika Haberleri: Radyo ve televizyon yayınları dil yanlışlarıyla dolu

Radyo ve televizyon yayınları dil yanlışlarıyla dolu

48 dakika önce

RTÜK Başkanı Yerlikaya, "927 saatlik yayın değerlendirmesi sonucunda tespit edilen hata sayısı 4 bin 598'dir.

Radyo ve televizyon yayınları dil yanlışlarıyla dolu, System.String[]
RTÜK Başkanı Yerlikaya, "927 saatlik yayın değerlendirmesi sonucunda tespit edilen hata sayısı 4 bin 598'dir." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:28 

Ekonomi
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