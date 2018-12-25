Radyo ve televizyon yayınları dil yanlışlarıyla dolu
48 dakika önce
RTÜK Başkanı Yerlikaya, "927 saatlik yayın değerlendirmesi sonucunda tespit edilen hata sayısı 4 bin 598'dir.
RTÜK Başkanı Yerlikaya, "927 saatlik yayın değerlendirmesi sonucunda tespit edilen hata sayısı 4 bin 598'dir." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:28
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