"Radyoaktif ve patlayıcı" madde ithalatına düzenleme
1 saat önce
Bazı radyoaktif maddeler, kara yolu taşıtları, patlayıcı maddeler ve gübrenin de aralarında olduğu ürünlerin ithalatında, ilgili kurumların düzenleyeceği uygunluk belgesi istenecek.
Bazı radyoaktif maddeler, kara yolu taşıtları, patlayıcı maddeler ve gübrenin de aralarında olduğu ürünlerin ithalatında, ilgili kurumların düzenleyeceği uygunluk belgesi istenecek.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:30
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