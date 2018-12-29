Son Dakika Haberleri: "Radyoaktif ve patlayıcı" madde ithalatına düzenleme

"Radyoaktif ve patlayıcı" madde ithalatına düzenleme

1 saat önce

Bazı radyoaktif maddeler, kara yolu taşıtları, patlayıcı maddeler ve gübrenin de aralarında olduğu ürünlerin ithalatında, ilgili kurumların düzenleyeceği uygunluk belgesi istenecek.

Bazı radyoaktif maddeler, kara yolu taşıtları, patlayıcı maddeler ve gübrenin de aralarında olduğu ürünlerin ithalatında, ilgili kurumların düzenleyeceği uygunluk belgesi istenecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:30 

Ekonomi
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