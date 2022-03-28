Radyocu cinayetinde müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Radyocu cinayetinde müebbet hapis cezası

28.03.2022 19:31

Radyocu cinayetinde müebbet hapis cezasıBURSA Bursa'da yerel bir radyoda program yapan Hazım Özsu'yu (46), yayınlarının içeriğini beğenmediği gerekçesiyle öldüren Halil Nalçacı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Radyocu cinayetinde müebbet hapis cezası

BURSA Bursa'da yerel bir radyoda program yapan Hazım Özsu'yu (46), yayınlarının içeriğini beğenmediği gerekçesiyle öldüren Halil Nalçacı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Olay, geçen yıl mart ayında merkez Osmangazi ilçesi, Altınova Mahallesi, Yolgör Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Halil Nalçacı, yerel bir radyoda dini içerikli program yapan Hazım Özsu'nun ablasıyla birlikte yaşadığı eve gitti. Kapıyı, Özsu'nun ablası açtı. Halil Nalçacı, Hazım Özsu ile görüşmek istediğini söyledi. Evin dış kapısına çıkan Özsu, Nalçacı tarafından tabancayla vuruldu. Yaralı halde kapıyı kapatan Hazık Özsu kanlar içinde yere yığıldı, saldırgan ise kaçtı. Çağırılan ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi kaldırılan Hazım Özsu, kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla Halil Nalçacı çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünden yola çıkılıp, 6 gün sonra Yıldırım Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. İfadesinde Hazım Özsu'yu radyodaki yayınlarını beğenmediği için öldürdüğünü söyleyen Nalçacı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkında Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan dava açılan Halil Nalçacı, karar duruşmasına çıktı. Nalçacı, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı, Hazım Özsu'nun yakınları ise salonda hazır bulundu. Mahkemede önceki savunmalarını tekrarlayan Halil Nalçacı, "Hazım Özsu'nun arkadaşıyla birlikte yaptıkları radyo programını beğenmiyordum. Yanlış terimlerini duyunca radyoyu arayıp ikaz ettim. Ancak beni dikkate almayıp, tekrarladılar. Daha sonra ev adresini öğrendim. Gözüm dönmüştü, zile basarak akrabalarına Hazım Özsu'nun arkadaşı olduğumu ve kapıya inmesini söyledim. Özsu, aşağıya indiğinde 'Artık sesini kısıyorum' diyerek, belimden çıkardığım tabancayla boğazına ateş ettim. Amacım ayağından vurmaktı ancak bir anlık boşlukla silah boğazına hiza alarak ateş etti. Pişmanım" dedi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Son sözü sorulan Nalçacı, "Tedavi olmak istiyorum. Adli tıpa gittiğimde hastalığımı gizledim. Yeniden beni gönderin. Devletlerin dini, adalettir. Vereceğiniz karara, yüce adaletinize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Sanığın yeniden rapor alınması talebini reddeden mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda suçunu sabit gördüğü Nalçacı'yı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Radyocu cinayetinde müebbet hapis cezası
Radyocu cinayetinde müebbet hapis cezası
Radyocu cinayetinde müebbet hapis cezası

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Ağırlaştırılmış Müebbet, Silah, Bursa, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Radyocu cinayetinde müebbet hapis cezası - Son Dakika


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