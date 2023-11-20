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Radyocu Ersin Baydamar, kendisine hakaret eden nişanlısının eski kocasını silahla vurdu - Son Dakika

Radyocu Ersin Baydamar, kendisine hakaret eden nişanlısının eski kocasını silahla vurdu

Radyocu Ersin Baydamar, kendisini arayarak hakaret eden nişanlısının eski kocası Mithat Şahin'i Yeşilköy sahilde silahla vurdu. Şahin ağır yaralanırken radyocu Baydamar ise önce kaçtı sonra polise giderek teslim oldu.

20.11.2023 08:23

Radyocu Ersin Baydamar, kendisini arayarak hakaret eden nişanlısı Ebru M.'nin eski kocası Mithat Şahin'i Yeşilköy sahilde silahla vurdu. Şahin ağır yaralanırken radyocu Baydamar ise polise giderek teslim oldu.

ESKİ EŞİNİN, ERSİN BAYDAMAR'LA NİŞALANDIĞINI DUYUNCA ÇILGINA DÖNDÜ

15 Kasım Çarşamba günü Yeşilköy sahilde meydana gelen olayda iddiaya göre, radyo programı yapan Ersin Baydamar ile Ebru Manay bir süre önce nişanlandı. Manay'ın eski eşi Mithat Şahin, bunu öğrenince önce Ebru Manay'ı arayıp hakaret ve küfür etti, ardından da Ersin Baydamar'ı arayıp hakaret ederek tehdit etti. Şahin, Baydamar'a konumunu da atarak görüşmek istediğini söyledi.

Radyocu Ersin Baydamar, nişanlısının eski kocasını silahla vurdu
Ersin Baydamar

RADYOCU, ADAMI VURUP KAÇTI

Baydamar, Şahin'in silahlı gezdiğini bildiği için yanına silah alarak atılan konum olan Yeşilköy sahile gitti. Burada görüşen Şahin ve Baydamar arasında önce sözlü tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve taraflar birbirine silah çekti. Baydamar, silahıyla Şahin'e ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Şahin kanlar içinde yere yığılırken, Baydamar ise olay yerinden kaçtı.

POLİSE TESLİM OLDU

Olayı görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Şahin'i hastaneye kaldırırken, polis ise konuyla ilgili inceleme başlattı. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ederken şüpheli Ersin Baydamar, Bağcılar Güneşli'deki polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Baydamar'ın işlemleri devam ediyor.

Radyocu Ersin Baydamar, nişanlısının eski kocasını silahla vurdu
Ersin Baydamar

"ANSIZIN BİRKAÇ EL SİLAH SESİ GELDİ"

Olay günü yaşananlara tanık olan işletme sahibi Hasan Aktop, "Dün burada kafemizde oturuyorduk. Ansızın birkaç el silah sesi geldi, olay yerine gittim. Olay yerinde polis arkadaşlar vardı. Sorduğumda, 'Bayan eşinden boşanmadığı halde başka bir kişi ile takıldığını' öğrendim. Benim duyduklarım bunlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yeşilköy, Gözaltı, Suç, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Radyocu Ersin Baydamar, kendisine hakaret eden nişanlısının eski kocasını silahla vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Radyocu Ersin Baydamar, kendisine hakaret eden nişanlısının eski kocasını silahla vurdu - Son Dakika
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