Radyocular Selçuklu'da buluştu - Son Dakika

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya ve ilçelerinde bölgesel ve yerel yayın yapan radyocularla bir araya geldi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya İl Müdürlüğü ile Selçuklu Belediyesi iş birliğinde düzenlenen radyocular buluşması Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleşti. Konya ve ilçelerinde bölgesel ve yerel yayın yapan radyocuları bir araya getiren buluşmada belediye faaliyetlerinin yanı sıra ülke ve Konya gündemine dair konular konuşulurken radyocuların sorunları da istişare edildi.



"Sizinle yaptığımız istişareler bize yol gösteriyor"



Radyoculuk mesleğinin zor ve meşakkatli olduğuna dikkat çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Radyocularla ilk kez bir araya geliyoruz. Bu toplantılar bizim için önemli. Öncelikle yerel yöneticiler olarak Büyükşehir Belediyemiz, merkez ilçe belediyelerimiz, teşkilatlarımızla birlikte güzel bir uyum yakaladık. Bununla birlikte kurumlar arasında da güzel bir uyum var. Bunu perçinlemek anlamında bütün sivil toplum örgütlerimizle, vakıflarımızla, derneklerimizle, odalarımızla ve basınımızla ciddi bir irtibatımız var. Yerel basınımızla sürekli bir araya geliyoruz. Gazeteler ve televizyonlar biraz daha ön planda ama radyoculuk da basının en önemli unsurlarından bir tanesi. 24 saat yayın yapıyorsunuz, bunu yapmak kolay bir şey değil. Burada radyo ile birlikte televizyon programı yapan arkadaşlarımız da var. Onlar her ikisini birlikte yürütmek için çabalıyorlar. Yaptığınız iş zor bir iş, sürdürmek kolay değil. Böyle bir işi en iyi şekilde yürüttüğünüz için hepinize teşekkür ediyorum. Tabii yayıncılık yaparken toplumumuzu doğru bir şekilde bilgilendirmek, insanlarımıza doğru bilgiyi ulaştırabilmek ve insanların ihtiyacı doğrultusunda sosyal ve kültürel anlamda gerekli katkıları sunmak radyoların hedefleri arasında. Bizler de bu manada belediyeler olarak radyolarımıza elimizden gelen desteği vermek için çalışıyoruz. Belediyeler olarak temel hizmetlerin yanında toplumumuzun ihtiyaçlarına mahsuben eğitim, sağlık, kültür, spor gibi alanlarda da çalışmalar yapıyoruz. Bunlarla ilgili araştırmalar yapıyoruz, ihtiyaçları belirliyoruz. Maksadımız insanımıza en iyi hizmeti sunabilmek. Bu manada toplumumuzun her kesiminden gelecek istekler talepler bizim için önemli. Sizlerin de bu konuda görüşleri, fikirleri bizim de çalışmalarımıza, planlamalarımıza yön verecektir. Daha iyi bir şekilde hizmet etmemize imkan sağlayacaktır. Sizlerden de her zaman görüşlerinizi, düşüncelerinizi iletmenizi bekliyoruz" şeklinde konuştu.



"Radyo dünyasında da yeni gelişmeler değişmeler ve bazı müjdeler de olacak"



Sözlerine ev sahipliğini yapan Selçuklu Belediyesi'ne teşekkür ederek başlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Konya İl Müdürü Abdurrahman Cüneyd Fidancı, "Geçen hafta 13 Şubat Dünya Radyocular günüydü. İletişim başkanımız Fahrettin Altun'de geçen hafta İstanbul'da radyo dünyasından bazı programcılarla, emektarlarla bir araya geldi. Sektörün sorunlarıyla ilgili karşılıklı fikir alışverişleri oldu. Yeni dönemde de sadece gazete televizyon internet medyası değil, inşallah radyo dünyasında da yeni gelişmeler değişmeler ve bazı müjdeler de olacak" ifadelerini kullandı.



Toplantıya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya İl Müdürü Abdurrahman Cüneyid Fidancı, Konya merkez ve ilçelerinde yerel ve bölgesel yayın yapan radyocular ile Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları katıldı. - KONYA