Radyocuyu evinin önünde katleden şahsın ifadesi ortaya çıktı: Radyo programını beğenmiyordum - Son Dakika

Radyocuyu evinin önünde katleden şahsın ifadesi ortaya çıktı: Radyo programını beğenmiyordum

15.03.2021 23:00

Bursa'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden radyo programcısı Hazım Özsu'nun katil zanlısının kan donduran ifadesi ortaya çıktı. Zanlı, Özsu'yu radyo programını beğenmediği için öldürdüğünü söyledi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, radyo programcısı Hazım Özsu'nun (57) oturduğu apartmana geldi. Zile basan şahıs, yakınlarına Özsu'nun arkadaşını odluğu söyleyip aşağıya inmesini rica etti. Bunun üzerine Özsu dış kapıya çıktı. Bu esnada şahıs, belinden tabancayı çekip radyocuyu boğazından vurdu. Saldırgan kaçarken hastaneye kaldırılan Özsu öldü. 322 farklı güvenlik kamerası kaydını seyreden ekipleri, şüphelinin 45 yaşındaki balık toptancısı Halil N. olduğunu belirledi. Şahsın cinayet sonrası 4 dolmuş ve 2 ticari taksi değiştirdiği tespit edildi.. Selimzade Mahallesi'nde oturan zanlı gözaltına alındı, tabancı ise deposunda ele geçirildi.

"BOĞAZINDAN VURDUM"

Emniyette sorgulanan Halil N, "Hazim Özsü'nun arkadaşı N.K. ile yaptığı radyo programını beğenmiyordum. Birkaç defa yanlış terimler kullandı. Birkaç kere radyoyu arayıp uyardım. Beni dikkate almadı. Daha sonra ev adresini öğrendim. Gözüm dönmüştü. Özsu kapıya geldiğinde 'Artık sesini kısıyorum' diyerek boğazına doğru ateş açtım. Amacım ayağından vurmaktı ama bir an boşlukta bulundum. Pişmanım" dedi.

Öte yandan şüphelinin taksirle adam yaralamak suçundan suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Radyocuyu evinin önünde katleden şahsın ifadesi ortaya çıktı: Radyo programını beğenmiyordum
Radyo programcılığı yapan Hazım Özsu, dinleyicisi tarafından kurşuna dizildi

Cinayet, Radyo, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Radyocuyu evinin önünde katleden şahsın ifadesi ortaya çıktı: Radyo programını beğenmiyordum - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Juventus'ta Ronaldo'nun Cagliari maçında yaptığı faul geceye damga vurdu Koronavirüse yakalanan Seyhan Belediye Başkanı Kemal Akay'ın eşi hayatını kaybetti Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'de kritik zirve! Erol Bulut'un takımdaki geleceği masaya yatırılacak Çarşaf tartışması sosyal medyanın gündemine oturdu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mevcut normalleşme uygulamaları bir süre daha devam edecek Bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple ağaca bağlanıp dövülen zanlı öldü Komşuda korku büyüyor: Erdoğan'ın Türkiye'si çok güçlü bir donanma geliştirdi
Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye uyarı! 5 gün boyunca şiddetli kar ve yağmur yağacak Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye uyarı! 5 gün boyunca şiddetli kar ve yağmur yağacak         
23:28
Kalp krizi geçirip yoğun bakıma alınan Kanki Orçun'un hayati tehlikesi bulunuyor Kalp krizi geçirip yoğun bakıma alınan Kanki Orçun'un hayati tehlikesi bulunuyor         
23:08
Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya'nın yeni projesi belli oldu Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya'nın yeni projesi belli oldu         
22:27
Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı         
21:45
Son Dakika: Türkiye'de 15 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 15 bin 503 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 15 bin 503 yeni vaka tespit edildi         
20:25
Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması Mart ayı sonunda bitiyor Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması Mart ayı sonunda bitiyor         
19:43
Radyo programcılığı yapan Hazım Özsu, dinleyicisi tarafından kurşuna dizildi Radyo programcılığı yapan Hazım Özsu, dinleyicisi tarafından kurşuna dizildi         
19:17
4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş 4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş         
18:53
Uraz Kaygılaroğlu'nun evine giden Berrak Tüzünataç, bikinisiyle balkonda güneşlendi Uraz Kaygılaroğlu'nun evine giden Berrak Tüzünataç, bikinisiyle balkonda güneşlendi         
18:00
Danıştay son noktayı koydu! Belediye başkanları atama yaparken meclise soracak Danıştay son noktayı koydu! Belediye başkanları atama yaparken meclise soracak         
17:36
PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık         
14:06
TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı         
13:39
Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı         
11:55
İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti         
11:08
Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını anlattı: O zamanlar çok toydum Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını anlattı: O zamanlar çok toydum         
11:06
Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 23:37:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Radyocuyu evinin önünde katleden şahsın ifadesi ortaya çıktı: Radyo programını beğenmiyordum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei