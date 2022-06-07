Radyoloji teknisyenlerinden Çapa Tıp Fakültesi önünde açıklama - Son Dakika
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Radyoloji teknisyenlerinden Çapa Tıp Fakültesi önünde açıklama

07.06.2022 14:22
Radyoloji teknisyenlerinden Çapa Tıp Fakültesi önünde açıklama

RADYOLOJİ çalışanları çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve izinlerinin düzenlenmesi talebiyle Çapa Tıp Fakültesi önünde basın açıklaması yaptı.

RADYOLOJİ çalışanları çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve izinlerinin düzenlenmesi talebiyle Çapa Tıp Fakültesi önünde basın açıklaması yaptı.

Sağlık çalışanları şua izinlerine dönük düzenlemeye itirazı dile getirmek ve radyoloji çalışanlarının yaşadığı sorunları paylaşmak için İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi önünde toplandı.  Basın açıklaması saat 13.00'te başladı. Tüm Radyoloji Teknisyenleri Derneği Başkanı Heybet Aslanoğlu, çalışanların kanser riskinin arttığına dikkat çekerek basın açıklaması yaptı. Tüm Radyoloji Teknisyenleri Derneği Başkanı Heybet Aslanoğlu, "ŞUA izinlerinin kaldırılması veya kullandırılmaması bizlerin daha uzun süre radyasyonla çalışması demek. Bizlerin kanser olması demek. Bizler kanser olmak istemiyoruz. Bizler görevimizi yaparken şiddete maruz kalmak istemiyoruz. Pandemi gibi önlenebilir hastalıklardan ölmek istemiyoruz. Radyasyondan dolayı kanser de olmak istemiyoruz. Sağlık emekçilerine ve temsilcilerine kulak verilmelidir. Ekonomik ve özlük hakları iyileştirilmeli talepleri karşılanmalıdır. Şiddetten arınmış güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı istiyoruz." dedi.


Radyoloji teknisyenlerinden Çapa Tıp Fakültesi önünde açıklama
Radyoloji teknisyenlerinden Çapa Tıp Fakültesi önünde açıklama
Radyoloji teknisyenlerinden Çapa Tıp Fakültesi önünde açıklama
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Kaynak: DHA

İstanbul Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Radyoloji teknisyenlerinden Çapa Tıp Fakültesi önünde açıklama - Son Dakika

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