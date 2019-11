"Radyonun Altın Çağı: Radyo Tiyatrosu" TGC'de konuşuldu

Usta oyuncu Zihni Göktay ile İstanbul Radyosu Tiyatro Eğlence Yayınlarının unutulmaz efektörü Korkmaz Çakar, "Radyonun Altın Çağı: Radyo Tiyatrosu" söyleşisine katıldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) kültür sanat etkinlikleri kapsamında Basın Müzesi'nde düzenlenen etkinliğin moderatörlüğünü, TGC Kültür Sanat Komisyonu üyesi Aybeniz Ece Uçan üstlendi.

Tiyatro sanatçısı Göktay, etkinlikte yaptığı konuşmada, evlere televizyonun girmesinin ardından, insanların radyo kültürünün kazandırdığı bazı nimetlerden mahrum kaldığını belirterek, "Türkçe'nin güzel konuşulduğu 1952 yılında, dedem mini buzdolapları kadar bir radyo getirmişti bizim eve. Ben radyoda Eflatun Cemil Bey'in, 'Gökten üç elma düştü.' diye bitirdiği o masallar ile büyüdüm. Biz o fasih ve temiz Türkçe ile büyüdük. Türk dinleyicisinin kulakları bunlardan mahrum kaldı." ifadelerini kullandı.

Radyo tiyatrosu dinleme alışkanlığının ortadan kalkmasıyla Türk insanın kulaklarının paslandığını söyleyen Göktay, bu sebeple Türkiye'de 30-40 kelimeyle konuşan insanların çoğaldığını söyledi.

Göktay, radyonun her zaman kendine has bir ağırlığı olduğunu ve onu taşımaya devam ettiğini dile getirerek, "Radyo, personeliyle prodüktörüyle en küçük memuruna kadar televizyondan çok farklıdır. Benim de dilim konuştuğu müddetçe elimin erdiği vaziyette, isterse üç otuz para olsun, her işimi bırakıp tiyatroya engel olmayacak şekilde radyoya devam edeceğim." dedi.

Efektör Korkmaz Çakar da Radyo Tiyatrosu olarak bütün klasikleri tiyatroya uyarladıklarına dikkati çekti. Böylece uzun yıllar Türk toplumunun evinde misafir olduklarını kaydeden Çakar, bu durumdan dolayı çok memnun olduğunu aktardı.

Günümüzde artık radyo tiyatrolarının izlenmesi için alışkanlıkların değişmesi gerektiğinin altını çizen Çakar, şunları kaydetti:

"İnsanların eskisi gibi oturup bunları dinlemeye vakti olmuyor. Bir saatlik radyo tiyatrosunun yarım saate inmesi gerekiyor ya da 20 dakikalık oyunun 10 dakikaya düşürülmesi gerek. Bir de en önemli şey radyo tiyatrosu en iyi şekilde TRT'de yapılabilir çünkü yetişmiş elemanı ve birikimiyle bunu hakkıyla ancak TRT yerine getirebilir."

Etkinliğe katılan eski TRT spikeri Emin Baykırkık ise TRT'nin bir okul olduğunu, Radyo Tiyatrosu programıyla da doğru Türkçe ve doğru anlatımla dinleyiciye çok şey kattığını vurguladı.

Söyleşide, "Radyonun Altın Çağı", "Radyo Dramaları", "Radyo Tiyatrosu" ve "Arkası Yarın" geleneğinin yanı sıra program kayıtları sırasında yaşanan duygulu ve eğlenceli anılar da ele alındı.